Cartón de huevos sube L14 y llega hasta L130 en los mercados capitalinos

Tegucigalpa, Honduras. -El precio del cartón de huevos aumentó alrededor de 14 lempiras y ahora se comercializa hasta en 130 lempiras en mercados y ferias de agricultores de la capital.

El ajuste lleva el precio del cartón a un rango de entre L120 y L130, según el punto de venta, y representa un nuevo incremento para los consumidores que acuden a estos establecimientos.

El alza se suma a las variaciones registradas en otros productos de consumo básico y obliga a los hogares a destinar más recursos a la compra de alimentos.

Consumidores consultados manifestaron su preocupación por el incremento de los precios y el impacto que estos tienen en el presupuesto familiar.

Los comerciantes, entretanto, señalan que las variaciones en sus costos terminan trasladándose al precio que paga el consumidor.

El huevo es uno de los productos de compra habitual en los hogares hondureños, por lo que el nuevo ajuste incide directamente en el gasto destinado a la alimentación.