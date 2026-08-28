Luis Palma ya conoce a sus rivales: el exigente camino del Lech Poznan en la Europa League

Poznań, Polonia.- Oficial. El Lech Poznań, club donde milita el hondureño Luis Palma, conoció este viernes 28 de agosto a sus rivales en la UEFA Europa League 2026-2027. El sorteo se llevó a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde el cuadro polaco quedó emparejado ante duros rivales, incluido un campeón de la Bundesliga y un grande de Portugal. El actual campeón de Polonia selló su clasificación a la Liga de Europa este jueves tras arrasar en la serie ante el Thun de Suiza. El equipo del catracho le pasó por encima con un aplastante 7-0 en la ida y el empate 2-2 en la vuelta: ¡el global quedó 2-9! En este último duelo, el 'Bicho' Palma brindó una asistencia.

Ahora, el Lech Poznań se prepara para hacer frente a un nuevo desafío en la escena continental, integrándose al grupo de los 36 clubes europeos que disputarán el codiciado título. Sin embargo, el trayecto hacia las instancias finales no será tarea fácil, ya que deberá pasar una intensa fase de liga. El Lech Poznań de Luis Palma se medirá a una dura lista de rivales europeos. Entre sus contendientes destacan clubes de gran nivel como el Bayer Leverkusen (Alemania) y el Benfica (Portugal), además del Ferencváros (Hungría), Union Saint-Gilloise (Bélgica), Sunderland (Inglaterra), Crystal Palace (Inglaterra), Torreense (Portugal) y OFI Creta (Grecia). La fase de Liga de la UEFA Europa League 2026-2027 se disputará entre el 16 de septiembre hasta el 28 de enero. Serán ocho duelos: cuatro de local y cuatro de visitante. De momento, no se ha oficializado las fechas y horarios de los juegos. De parte del equipo polaco, recibirá al Bayer Leverkusen (Alemania), Ferencváros (Hungría), Sunderland (Inglaterra) y SCU Torreense (Portugal); mientras que en condición de visitante deberá medirse ante el SL Benfica (Portugal), Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica), Crystal Palace (Inglaterra) y OFI Creta (Grecia).

Luis Palma regresa a la Europa League