  1. Inicio
  2. · Mundo

Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

Haakon VIII asumió automáticamente el trono de Noruega tras la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años. El nuevo monarca decidió mantener el lema de su predecesor: "Todo por Noruega"

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 06:58
Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

Tras el fallecimiento de Harald V, su hijo se convirtió automáticamente en el nuevo jefe de Estado. El monarca eligió el nombre de Haakon VIII para su reinado.

 Foto: Agencia EFE

Oslo, Noruega.- El nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento este viernes de Harald V ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que su padre: "Todo por Noruega", informó la Casa Real en su cuenta oficial de Facebook.

En este primer mensaje tras la muerte de Harald V a los 89 años, la Casa Real escribió solo dos frases: "Su Majestad el Rey Haakon VIII" y "Todo por Noruega", acompañadas por el retrato oficial del nuevo jefe de Estado.

Noruega llora la muerte del rey Harald V y decreta luto nacional

La Casa Real de Noruega informó de la decisión del nuevo rey tras la reunión extraordinaria mantenida entre el monarca con el gabinete del Gobierno que dirige el primer ministro, Jonas Gahr Støre, en la sede de la monarquía noruega.

En dicho encuentro el nuevo jefe de Estado recibió en el Palacio Real el apoyo y las condolencias de los miembros del Ejecutivo, que ofrecieron palabras de duelo a la familia real por la muerte de Harald V.

Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años; Honduras envía sus condolencias

"Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Su Majestad Harald V. Somos un pueblo en luto. Somos una nación agradecida. Gracias por toda una vida de servicio. El rey ha fallecido. Larga vida al rey", escribió Gahr Støre en el libro de condolencias abierto en el Palacio Real, según recogió la agencia NTB.

Tras la reunión, desde las 10.00 GMT hasta las 11.00 GMT, sonaron las campanas de las iglesias del país, mientras que las Fuerzas Armadas lanzaron salvas de 21 disparos al aire realizados desde puntos como los cañones de la Fortaleza de Akershus de Oslo o la Base naval Haakonsvern, en la ciudad costera de Bergen, en el oeste del país nórdico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias