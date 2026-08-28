Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

Oslo, Noruega.- El nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento este viernes de Harald V ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que su padre: "Todo por Noruega", informó la Casa Real en su cuenta oficial de Facebook. En este primer mensaje tras la muerte de Harald V a los 89 años, la Casa Real escribió solo dos frases: "Su Majestad el Rey Haakon VIII" y "Todo por Noruega", acompañadas por el retrato oficial del nuevo jefe de Estado.

La Casa Real de Noruega informó de la decisión del nuevo rey tras la reunión extraordinaria mantenida entre el monarca con el gabinete del Gobierno que dirige el primer ministro, Jonas Gahr Støre, en la sede de la monarquía noruega. En dicho encuentro el nuevo jefe de Estado recibió en el Palacio Real el apoyo y las condolencias de los miembros del Ejecutivo, que ofrecieron palabras de duelo a la familia real por la muerte de Harald V.