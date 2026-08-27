Hondureños en EE UU son alertados por páginas falsas que venden citas consulares

Tegucigalpa, Honduras.- Páginas falsas en redes sociales que ofrecen citas consulares y pasaportes a cambio de dinero estarían estafando a hondureños residentes en Estados Unidos, alertó Jay Miranda, presidente y cofundador de la Asociación Hondureña Americana.
Miranda señaló que estas cuentas aprovechan la necesidad de los migrantes de obtener información sobre trámites consulares y, en algunos casos, llegan a reunir decenas de miles de seguidores.
El problema surge principalmente cuando los usuarios buscan en redes sociales información sobre consulados hondureños y encuentran páginas que aparentan ofrecer servicios oficiales, aunque no tienen relación con las representaciones diplomáticas.
“Si nos metemos a redes sociales y buscamos consulado de Dallas o de cualquier otro lado, van a encontrar un montón de páginas falsas, donde les venden citas falsas a la gente”, explicó Miranda.
Según relató, algunas personas realizan pagos creyendo que están gestionando una cita o un pasaporte, para posteriormente acudir al consulado y descubrir que el trámite nunca fue realizado.
La situación se agrava, dijo, por la dificultad que tienen algunos hondureños para obtener respuestas rápidas a sus consultas y la falta de información confiable disponible en redes sociales.
“Estas páginas tienen como 40,000 seguidores algunas de ellas”, afirmó Miranda, quien advirtió que la cantidad de seguidores puede generar una falsa percepción de legitimidad entre los usuarios.
Ante este problema, la Asociación Hondureña Americana desarrolló un asistente virtual disponible mediante WhatsApp y su sitio web, con el que los hondureños pueden realizar consultas relacionadas con trámites consulares y la Ley de Retorno.
La herramienta busca ofrecer respuestas rápidas para que los usuarios puedan verificar información antes de recurrir a páginas o personas que cobren por supuestas gestiones.
Miranda explicó que el asistente permite hacer preguntas directamente y obtener una respuesta en pocos segundos, como una alternativa para quienes tienen dificultades para encontrar información oficial.
“A nuestra gente le hace falta acceso a información confiable”, sostuvo el presidente de la organización, al explicar las razones que llevaron al desarrollo de esta herramienta.
La recomendación para los hondureños que necesiten realizar trámites consulares es verificar cuidadosamente que la información provenga de canales oficiales antes de entregar dinero o datos personales a terceros.
La alerta cobra relevancia especialmente para quienes buscan citas, renovación o emisión de pasaportes y otros servicios consulares a través de redes sociales.