De uno a cinco salarios mínimos: esta es la sanción por no vacunar a tu mascota

Tegucigalpa, Honduras.- No llevar a una mascota a una jornada de vacunación o no someterla a tratamiento cuando se realizan brigadas puede constituir una falta leve, de acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar Animal de Honduras.

El artículo 28 de la normativa, en el apartado de faltas leves, establece en su inciso 11 que constituye una infracción.

“No acudir a la vacunación o no someter a tratamiento a los animales, cuando se practiquen las brigadas respectivas", subraya el enunciado legal.

Según la Policía Municipal, el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre uno y cinco salarios mínimos.