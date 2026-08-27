De uno a cinco salarios mínimos: esta es la sanción por no vacunar a tu mascota

Tegucigalpa, Honduras.- No llevar a una mascota a una jornada de vacunación o no someterla a tratamiento cuando se realizan brigadas puede constituir una falta leve, de acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar Animal de Honduras.
El artículo 28 de la normativa, en el apartado de faltas leves, establece en su inciso 11 que constituye una infracción.
“No acudir a la vacunación o no someter a tratamiento a los animales, cuando se practiquen las brigadas respectivas", subraya el enunciado legal.
Según la Policía Municipal, el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre uno y cinco salarios mínimos.
La medida busca que los propietarios cumplan con las atenciones veterinarias necesarias cuando se desarrollen jornadas destinadas a prevenir enfermedades y proteger la salud de los animales.
Pero ¿qué significa esto para los dueños de mascotas? Cuando se anuncie una brigada de vacunación o tratamiento, es importante conocer sus requisitos, fechas y lugares para determinar si el animal debe ser llevado.
La vacunación forma parte de las responsabilidades básicas de quienes tienen perros, gatos u otros animales bajo su cuidado, especialmente cuando las jornadas permiten acceder a estos servicios de manera gratuita o mediante campañas especiales.
Además de evitar una posible sanción, mantener al día las vacunas ayuda a prevenir enfermedades que pueden afectar a las mascotas y, en algunos casos, representar riesgos para otros animales o las personas.
La Policía Municipal recordó a los propietarios que el cuidado de los animales no se limita a proporcionarles alimento y un lugar donde vivir, sino que también incluye atender sus necesidades de salud.
Por ello, ante una brigada de vacunación o tratamiento, los dueños deben informarse sobre las condiciones establecidas y cumplir con las atenciones correspondientes, de lo contrario, la acción calificaría como maltrato animal.
La disposición forma parte de las obligaciones contempladas en la legislación hondureña en materia de protección y bienestar animal.