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De uno a cinco salarios mínimos: esta es la sanción por no vacunar a tu mascota

La Ley de Protección y Bienestar Animal contempla sanciones para quienes no lleven a sus mascotas a vacunación durante las brigadas

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 11:14
De uno a cinco salarios mínimos: esta es la sanción por no vacunar a tu mascota

Según la Policía Municipal, el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre uno y cinco salarios mínimos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- No llevar a una mascota a una jornada de vacunación o no someterla a tratamiento cuando se realizan brigadas puede constituir una falta leve, de acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar Animal de Honduras.

El artículo 28 de la normativa, en el apartado de faltas leves, establece en su inciso 11 que constituye una infracción.

“No acudir a la vacunación o no someter a tratamiento a los animales, cuando se practiquen las brigadas respectivas", subraya el enunciado legal.

Según la Policía Municipal, el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre uno y cinco salarios mínimos.

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La medida busca que los propietarios cumplan con las atenciones veterinarias necesarias cuando se desarrollen jornadas destinadas a prevenir enfermedades y proteger la salud de los animales.

Pero ¿qué significa esto para los dueños de mascotas? Cuando se anuncie una brigada de vacunación o tratamiento, es importante conocer sus requisitos, fechas y lugares para determinar si el animal debe ser llevado.

La vacunación forma parte de las responsabilidades básicas de quienes tienen perros, gatos u otros animales bajo su cuidado, especialmente cuando las jornadas permiten acceder a estos servicios de manera gratuita o mediante campañas especiales.

Además de evitar una posible sanción, mantener al día las vacunas ayuda a prevenir enfermedades que pueden afectar a las mascotas y, en algunos casos, representar riesgos para otros animales o las personas.

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La Policía Municipal recordó a los propietarios que el cuidado de los animales no se limita a proporcionarles alimento y un lugar donde vivir, sino que también incluye atender sus necesidades de salud.

Por ello, ante una brigada de vacunación o tratamiento, los dueños deben informarse sobre las condiciones establecidas y cumplir con las atenciones correspondientes, de lo contrario, la acción calificaría como maltrato animal.

La disposición forma parte de las obligaciones contempladas en la legislación hondureña en materia de protección y bienestar animal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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