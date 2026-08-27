Semanas de ensayo y sorpresas: Así se prepara el Instituto Vuelo de Águila para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Semanas de ensayos, disciplina y sacrificio respaldan el desempeño que el Instituto Vuelo de Águila prepara para las fiestas patrias de Honduras este 2026.

EL HERALDO, a través del Tour de Independencia 2026, fue testigo de algunas de las sorpresas que este instituto prepara para el próximo 15 de septiembre. Año tras año, este instituto se ha caracterizado por la elegancia, el glamour y el espectacular vestuario de sus palillonas, y este año no será la excepción.

El maestro Edgardo López aseguró que una de las grandes sorpresas para este año será precisamente el vestuario de las palillonas, quienes prometen lucir un atuendo único que marcará la diferencia durante su presentación.

Este instituto cuenta con un total de 10 jovencitas que conforman el cuadro de palillonas. Son chicas seguras de sí mismas, que interactúan con las cámaras y que llevan varias semanas preparándose y perfeccionando sus coreografías.

La banda del Vuelo de Águila tampoco se queda atrás. Tal y como lo solicitó la Secretaría de Educación, el maestro David Villatoro confirmó que dentro de su repertorio incluyeron varias canciones que resaltan la identidad hondureña.

Un total de 26 talentosos alumnos integran la banda, cada uno con diferentes instrumentos. Entre las canciones que forman parte de su repertorio destacan “Sopa de Caracol”, “Fiesta”, “La Capotín” y otros clásicos de la música punta.