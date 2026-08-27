Tormenta tropical Dolly se formó en el Atlántico: piden estar atentos a su evolución

Miami, Estados Unidos.- La tormenta tropical Dolly, la cuarta de la actual temporada de huracanes, se formó este jueves sobre el Atlántico central y avanza hacia el oeste a 39 kilómetros por hora (24 millas) sin amenazas por ahora a zonas costeras, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Dolly presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora), con ráfagas más fuertes, y se encontraba a unos 2.505 kilómetros (1.555 millas) al este de las Islas de Sotavento.

El NHC prevé que el sistema mantenga su movimiento hacia el oeste durante los próximos días y se aproxime a las Antillas Menores este fin de semana, aunque se pronostica que se debilite hasta convertirse en una onda tropical antes de llegar a las islas.