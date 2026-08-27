Aprueban amnistía financiera para préstamos otorgados por Injupemp entre 2014 y 2025

​La iniciativa, presentada por el vicepresidente del Legislativo , Godofredo Fajardo , abarca a participantes del instituto en condición de activos, inactivos, pensionados por vejez o invalidez, retirados de oficio y familiares de derechohabientes fallecidos.

La disposición legislativa busca otorgar un alivio financiero sustancial a miles de afiliados que mantienen deudas pendientes con la institución previsional.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía sobre los intereses moratorios acumulados en préstamos personales otorgados por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios (Injupemp) del Poder Ejecutivo .

El beneficio aplica de forma exclusiva a las operaciones crediticias suscritas entre el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2025.​

“Esta amnistía es un apoyo para muchos hondureños que utilizan el Injupemp”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, previo a la votación en el pleno.​

Según lo establecido en la normativa aprobada, la exoneración de recargos no operará de oficio, por lo que los interesados o sus representantes legales deberán formalizar la petición ante la oficina de Cartera y Cobro de la entidad.

Para realizar este trámite, los afiliados dispondrán de un plazo improrrogable de seis meses a partir de la vigencia del decreto.​Respecto a la cobertura institucional y la regularización de saldos, la ley faculta a los solicitantes a realizar el saneamiento mediante un pago único o mediante la suscripción de convenios de pago negociados a un plazo máximo de cinco años.​

El Poder Legislativo estableció que la medida entrará en vigencia formalmente 45 días calendario después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, fecha en la que el Injupemp habilitará las ventanillas de atención.