Proyecto de ley busca ampliar a 60 productos la canasta básica e implementar mecanismos de control de precios

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto de ley orientado a fortalecer la economía de los hogares hondureños mediante la reestructuración y ampliación de los productos de consumo esencial fue presentado en el pleno del Congreso Nacional. La iniciativa propone duplicar la cobertura actual del esquema protegido para responder al costo de vida y a los hábitos de consumo reales de las familias en el país. ​El planteamiento legislativo responde a la constante pérdida del poder adquisitivo que enfrentan los sectores vulnerables ante el incremento generalizado de los alimentos.

La normativa busca frenar la especulación en los mercados locales y asegurar que los ingresos familiares cubran las necesidades nutricionales fundamentales. ​"En la actualidad hay muchos padres y madres de familia preocupados en decidir qué llevar, si pollo, harina o cereal; ningún hondureño debe pasar por esto", expresó Óscar Márquez, diputado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). ​La propuesta contempla la creación formal de la Canasta Básica Familiar Protegida como un instrumento legalizado que sustituirá el listado tradicional de aproximadamente 30 productos. Con esta ampliación a más de 60 insumos de primera necesidad, la iniciativa busca implementar un monitoreo estricto sobre las cadenas de distribución y comercialización.