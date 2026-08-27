Proyecto de ley busca ampliar a 60 productos la canasta básica e implementar mecanismos de control de precios

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto de ley orientado a fortalecer la economía de los hogares hondureños mediante la reestructuración y ampliación de los productos de consumo esencial fue presentado en el pleno del Congreso Nacional.
La iniciativa propone duplicar la cobertura actual del esquema protegido para responder al costo de vida y a los hábitos de consumo reales de las familias en el país.
El planteamiento legislativo responde a la constante pérdida del poder adquisitivo que enfrentan los sectores vulnerables ante el incremento generalizado de los alimentos.
La normativa busca frenar la especulación en los mercados locales y asegurar que los ingresos familiares cubran las necesidades nutricionales fundamentales.
"En la actualidad hay muchos padres y madres de familia preocupados en decidir qué llevar, si pollo, harina o cereal; ningún hondureño debe pasar por esto", expresó Óscar Márquez, diputado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
La propuesta contempla la creación formal de la Canasta Básica Familiar Protegida como un instrumento legalizado que sustituirá el listado tradicional de aproximadamente 30 productos.
Con esta ampliación a más de 60 insumos de primera necesidad, la iniciativa busca implementar un monitoreo estricto sobre las cadenas de distribución y comercialización.
"Detrás del precio de la comida hay una madre haciendo cuentas para que el dinero le ajuste y un padre que trabaja día a día para hacer que el dinero llegue a su casa", afirmó el parlamentario.Dentro del articulado principal se establece la facultad del Poder Ejecutivo para dictar medidas de prevención y estabilización tarifaria ante distorsiones o alzas injustificadas en los mercados.
Asimismo, la composición definitiva del nuevo catálogo requerirá de una validación técnica previa antes de su entrada en vigencia."La presente ley tiene por objeto proteger el poder adquisitivo de las familias hondureñas mediante la actualización, ampliación, monitoreo y protección de los productos esenciales de consumo familiar", indicó Márquez.
El proyecto de ley fue remitido a la comisión ordinaria de dictamen para su respectivo análisis técnico y socialización con los sectores involucrados.
El promotor de la iniciativa instó a las diferentes bancadas parlamentarias a respaldar el dictamen una vez que retorne al pleno legislativo.
"Le pido de corazón a este Congreso que le apostemos a este proyecto para dar respuesta a la gente y lograr que protejamos al pueblo hondureño", agregó el legislador.