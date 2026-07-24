¿Cuáles son los alimentos que suben de precio este fin de semana en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Las frutas y legumbres encabezan el alza de precios en dos meses consecutivos, mientras el valor de los lácteos se mantiene para este fin de semana en la feria del Agricultor y el Artesano que opera viernes y sábado, ubicada en el Estadio Nacional.
Las verduras que registran incrementos son la papa y se cotiza en 26 lempiras la libra; la cebolla roja entres L40 y L50 el mazo, mientras que por libra en L25; el pataste se adquiere en L20.
Yimmy Ponce, coordinador de la feria del Agricultor y Artesano, explica que las verduras son abastecidas por los pequeños productores, al ser “invisibles para todos los gobiernos cualquier factor les afecta, alza de combustibles, incremento a la energía, vías de acceso destruidas, importaciones desordenadas y fuga de mano de obra”.
Por otro lado, los capitalinos podrán comprar el frijol rojo a 85 lempiras la medida, mostrando una rebaja de L16 en comparación a la semana pasada, mientras que la variedad rosada cuesta L116.
Los precios del frijol en la feria del Agricultor y el Artesano son más cómodos que los registrados en el Mercado Zonal Belén, ya que estos oscilan entre 110 y 130 la medida exportados desde Nicaragua. También se encuentra frijol negro cosechado en Siguatepeque, con un precio de 110 lempiras la medida.
Los precios de las carne se mantienen: el tajo de res se cotiza en 96 lempiras la libra, además se ofrecen 19 productos derivados de la res (entre vísceras y carne).
Por su parte, hay seis productos de cerdo que mantienen su precio, el tajo es uno de los más consumidos y se adquiere por 68 lempiras la libra; el pollo cuenta con 15 formas para venderse, la más habitual es por libra, con precios entre 26 y 27 lempiras sin menudos, mientras que en partes varía de acuerdo con la pieza elegida.
El valor del huevo también varía según su tamaño. El más grande se cotiza en 98 lempiras, el mediano en L88 y el huevo más pequeño en L78 el cartón -30 unidades-, habiendo una diferencia de 10 lempiras en su precio.
Los productos de la canasta básica han incrementado su precio a través de los años, según Adalid Irías, presidente de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa de la Comida (Defco); desde el 2023 a la fecha aumentó de 3,900 a 4,400 lempiras. El costo de la canasta básica, según el entrevistado, oscila entre 16,000 y 16,500 lempiras mensuales.
Las ferias del Agricultor y el Artesano o la Ahorro Feria El Lempirita son opciones para que el consumidor puede obtener precios más accesibles en los productos de la canasta básica.