¿Cuáles son los alimentos que suben de precio este fin de semana en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Las frutas y legumbres encabezan el alza de precios en dos meses consecutivos, mientras el valor de los lácteos se mantiene para este fin de semana en la feria del Agricultor y el Artesano que opera viernes y sábado, ubicada en el Estadio Nacional.

Las verduras que registran incrementos son la papa y se cotiza en 26 lempiras la libra; la cebolla roja entres L40 y L50 el mazo, mientras que por libra en L25; el pataste se adquiere en L20.

Yimmy Ponce, coordinador de la feria del Agricultor y Artesano, explica que las verduras son abastecidas por los pequeños productores, al ser “invisibles para todos los gobiernos cualquier factor les afecta, alza de combustibles, incremento a la energía, vías de acceso destruidas, importaciones desordenadas y fuga de mano de obra”.

Por otro lado, los capitalinos podrán comprar el frijol rojo a 85 lempiras la medida, mostrando una rebaja de L16 en comparación a la semana pasada, mientras que la variedad rosada cuesta L116.

Los precios del frijol en la feria del Agricultor y el Artesano son más cómodos que los registrados en el Mercado Zonal Belén, ya que estos oscilan entre 110 y 130 la medida exportados desde Nicaragua. También se encuentra frijol negro cosechado en Siguatepeque, con un precio de 110 lempiras la medida.

Los precios de las carne se mantienen: el tajo de res se cotiza en 96 lempiras la libra, además se ofrecen 19 productos derivados de la res (entre vísceras y carne).