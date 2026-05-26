Injupemp acredita aumento retroactivo a sus jubilados y pensionados

Tegucigalpa, Honduras.-Miles de jubilados y pensionados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) ya comenzaron a recibir el ajuste y revalorización de sus pensiones correspondiente a 2026, luego de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobara oficialmente el beneficio.

El Injupemp confirmó este martes que la acreditación del incremento fue aplicada de forma retroactiva, en cumplimiento de lo autorizado por el ente regulador del sistema previsional.

La institución explicó que la aprobación se sustenta en la capacidad actuarial del instituto y en lo establecido en el artículo 117 de su ley orgánica, así como en el artículo 193 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.P

Además del pago, el Injupemp instó a sus afiliados a verificar la información únicamente a través de sus canales oficiales y los de la CNBS para evitar confusiones por datos no confirmados.

Los detalles del ajuste podrán ser consultados mediante la plataforma digital Injupemp Conectados, habilitada por la institución.

Con esta medida, el instituto ejecuta uno de los beneficios anuales dirigidos a sus jubilados y pensionados, en el marco de las disposiciones legales que regulan el sistema previsional hondureño.