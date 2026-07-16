Así es la trayectoria de la tormenta tropical Élida, formada a 3,000 km de Honduras; podría convertirse en huracán

Honduras.- La tormenta tropical Élida se convirtió en el quinto ciclón tropical de la temporada 2026 en el Pacífico Oriental, luego de formarse a casi 3,000 kilómetros al oeste de Honduras, según el más reciente monitoreo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El fenómeno meteorológico se mantiene alejado del territorio nacional y, de acuerdo con los pronósticos actuales, continuará desplazándose lejos del continente durante los próximos días, por lo que las autoridades descartan afectaciones directas para Honduras. Actualmente, el sistema se localiza cerca de la latitud 15.6 grados norte y longitud 116.5 grados oeste, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora.

Trayectoria de Élida

Los expertos explicaron que la circulación de la tormenta mantiene al sistema sobre aguas abiertas del océano Pacífico, a una gran distancia de Centroamérica y sin una trayectoria que lo acerque a tierra firme. El pronóstico indica que Élida continuará desplazándose mar adentro mientras aumenta gradualmente su intensidad, alejándose de las costas mexicanas y del resto del continente americano. Esta trayectoria es uno de los factores por los que los meteorólogos descartan, hasta el momento, afectaciones para Honduras, tanto por lluvias como por vientos asociados al sistema tropical.

Posible huracán

El ciclón registra una presión central estimada de 997 milibares y vientos máximos sostenidos superiores a los 95 kilómetros por hora, condiciones favorables para un fortalecimiento gradual durante las próximas horas. Los modelos meteorológicos prevén que el sistema alcance la categoría de huracán durante las primeras horas del viernes, convirtiéndose en el primer huracán importante del Pacífico Oriental en esta etapa de la temporada.

Pese a ello, Cenaos reiteró que el desarrollo del fenómeno ocurre a una distancia considerable del territorio hondureño y no representa una amenaza para el país ni para otras naciones centroamericanas.

Sistemas bajo vigilancia