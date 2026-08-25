Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, muere a los 80 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You', murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

"Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia", dijo Seaver en un comunicado oficial en el que habla en nombre de la familia.

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer.