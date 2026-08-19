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Luto en el rock: muere a los 77 años Frank Beard, fundador de ZZ Top

El icónico baterista de ZZ Top y artífice del ritmo en éxitos mundiales como La Grange falleció a los 77 años, según confirmó la propia banda

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 10:06
Luto en el rock: muere a los 77 años Frank Beard, fundador de ZZ Top

El legendario músico texano, pieza clave del icónico trío de boogie rock, falleció en su rancho de Texas tras más de cinco décadas de trayectoria

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Frank Beard, baterista original del trío texano ZZ Top, falleció el martes a los 77 años en su rancho de Richmond, Texas, tras una larga trayectoria musical de más de medio siglo.

"Hoy, Elwood (Francis) y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y verdadero hijo de Texas", escribió Billy Gibbons, cantante y guitarrista de la banda, en redes sociales.

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Francis, no es parte del trío original, ya que se unió a la banda como bajista en 2021, tras el fallecimiento de Dusty Hill, el tercer miembro original de esta banda.

Por su parte, Gibbons también destacó el "característico 'backbeat'" (un acento rítmico que se coloca en los tiempos débiles de un compás) de Beard, asegurando que fue clave "para mantener a ZZ Top en la cima".

La agrupación, formada en 1969 en Houston por Billy Gibbons, Dusty Hill y el propio Beard, se caracterizó por combinar un inconfundible boogie blues rock texano con una imagen visual de barbas largas, gafas oscuras y sombreros.

Beard, cuyo apellido significa "barba" en inglés, era, irónicamente, el único integrante del trío sin barba larga y, en su lugar, usaba bigote, un contraste que la banda explotó con humor en varias ocasiones.

A lo largo de más de cinco décadas junto a ZZ Top, el ritmo de Beard fue la base de algunos de los mayores éxitos del rock texano, como 'La Grange', 'Tush', 'Sharp Dressed Man' o 'Legs', entre otros.

Con él en la batería, la banda vendió más de 50 millones de discos, colocó seis sencillos en el número uno de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

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Redacción web
Agencia EFE

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