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"Me moría de ganas de soltarlo": Camila confiesa cómo ocultó el cáncer del rey

Por primera vez, la reina Camila ha hablado sobre los días previos al anuncio público del cáncer de su marido, el rey Carlos III, en enero de 2024

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 09:52
Me moría de ganas de soltarlo: Camila confiesa cómo ocultó el cáncer del rey

"Fue bastante difícil", admitió durante una conversación con la directora de la organización benéfica Maggie's, que apoya a personas con cáncer.

 Foto: shutterstock

Londres, Inglaterra.- La reina Camila ha admitido lo "difícil" que resultó mantener en secreto el cáncer de su marido, el rey británico Carlos III, poco después de que le fuera diagnosticada la enfermedad a principios de 2024 y empezara su tratamiento.

Con motivo del 30 aniversario de la organización benéfica Maggie's, que ofrece apoyo emocional a las personas con cáncer, la reina habló con la directora de esa entidad, Laura Lee, por primera vez sobre el mal que padece el monarca, según un vídeo grabado en Clarence House, la residencia de los reyes en Londres, y divulgado este miércoles.

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La consorte del rey admitió la dificultad de no poder contar el diagnóstico del rey mientras ella cumplía con un compromiso oficial en un centro hospitalario en enero de 2024.

En esas fechas, Camila inauguró un nuevo centro Maggie's en el hospital Royal Free de Londres, justo cuando acababa de enterarse de que el Rey padecía cáncer y necesitaría tratamiento, pero no podía decir nada hasta que se hiciera el anuncio oficial.

"Nadie podía decir nada en aquel momento; fue bastante difícil. Estuve a punto de decir algo, pero, ya sabe, sentí que no era el momento de hacerlo", comentó la Reina a Laura Lee.

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"Me moría de ganas de soltarlo, pero obviamente no podía. Les hacía preguntas, (pero) no quería indagar demasiado", dijo.

"Observaba a todas las personas que sufrían y a sus familiares, y creo que eso me hizo comprender aún mejor la gran importancia de estos lugares", resaltó la reina sobre la organización Maggie's.

La enfermedad del rey se dio a conocer en febrero de 2024, si bien la Casa Real no ha revelado el tipo cáncer que padece.

Más de dos años después, Carlos III sigue recibiendo tratamiento oncológico, pero el palacio de Buckingham ha reiterado que su salud continúa evolucionando en una dirección positiva.

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Redacción web
Agencia EFE

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