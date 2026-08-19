"Me moría de ganas de soltarlo": Camila confiesa cómo ocultó el cáncer del rey

Londres, Inglaterra.- La reina Camila ha admitido lo "difícil" que resultó mantener en secreto el cáncer de su marido, el rey británico Carlos III, poco después de que le fuera diagnosticada la enfermedad a principios de 2024 y empezara su tratamiento. Con motivo del 30 aniversario de la organización benéfica Maggie's, que ofrece apoyo emocional a las personas con cáncer, la reina habló con la directora de esa entidad, Laura Lee, por primera vez sobre el mal que padece el monarca, según un vídeo grabado en Clarence House, la residencia de los reyes en Londres, y divulgado este miércoles.

La consorte del rey admitió la dificultad de no poder contar el diagnóstico del rey mientras ella cumplía con un compromiso oficial en un centro hospitalario en enero de 2024. En esas fechas, Camila inauguró un nuevo centro Maggie's en el hospital Royal Free de Londres, justo cuando acababa de enterarse de que el Rey padecía cáncer y necesitaría tratamiento, pero no podía decir nada hasta que se hiciera el anuncio oficial. "Nadie podía decir nada en aquel momento; fue bastante difícil. Estuve a punto de decir algo, pero, ya sabe, sentí que no era el momento de hacerlo", comentó la Reina a Laura Lee.