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¿Encargo? Yuridia Ramírez, joven madre asesinada en Cartago, Costa Rica

Yuridia Ramírez, de 18 años y madre de una niña de tres años, murió acribillada junto a un conductor de plataforma en un ataque en Cartago

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 20:06
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Yuridia Ramírez y un conductor de plataforma murieron en un ataque a balazos registrado la madrugada de este martes en el sector de Lotes Fecosa, en El Carmen de Cartago. Esto ocurrió:

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El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a. m., cuando el vehículo en el que se movilizaban llegó a las inmediaciones de una vivienda. De acuerdo con información preliminar, varias personas dispararon en reiteradas ocasiones contra el automóvil.

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Aunque se maneja que Yuridia Ramírez Pereira, madre de una niña de tres años, regresaba de trabajar en San José, el testimonio brindado por su madre a la Policía plantea otra versión.

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Según el informe policial, la madre de la joven relató a los oficiales que Yuridia, de 18 años, recibió una llamada, salió de la vivienda y abordó el vehículo. “Sale al Uber, avanza 25 metros y le realizan los disparos”, señala el reporte.

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El conductor del vehículo fue identificado como Solano Esquivel, un padre de familia vecino de Quircot de Cartago que trabajaba como conductor de plataformas.

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Las autoridades encontraron en la escena múltiples casquillos de bala de calibres 9 milímetros y 5,56 milímetros, lo que forma parte de los indicios.

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Otra de las líneas preliminares apunta a que el ataque pudo haber sido planificado.

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Según la información recabada, cámaras de seguridad de la zona habrían registrado un automóvil gris estacionado frente a la vivienda desde horas de la madrugada.

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Presuntamente, los disparos habrían sido realizados desde ese vehículo cuando llegó el automóvil de plataforma, por lo que se considera que Yuridia pudo haber sido el objetivo del ataque.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedaron a cargo de las diligencias para determinar el móvil del doble homicidio, identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos.

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