¿Encargo? Yuridia Ramírez, joven madre asesinada en Cartago, Costa Rica

Yuridia Ramírez y un conductor de plataforma murieron en un ataque a balazos registrado la madrugada de este martes en el sector de Lotes Fecosa, en El Carmen de Cartago. Esto ocurrió:
El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a. m., cuando el vehículo en el que se movilizaban llegó a las inmediaciones de una vivienda. De acuerdo con información preliminar, varias personas dispararon en reiteradas ocasiones contra el automóvil.
Aunque se maneja que Yuridia Ramírez Pereira, madre de una niña de tres años, regresaba de trabajar en San José, el testimonio brindado por su madre a la Policía plantea otra versión.
Según el informe policial, la madre de la joven relató a los oficiales que Yuridia, de 18 años, recibió una llamada, salió de la vivienda y abordó el vehículo. “Sale al Uber, avanza 25 metros y le realizan los disparos”, señala el reporte.
El conductor del vehículo fue identificado como Solano Esquivel, un padre de familia vecino de Quircot de Cartago que trabajaba como conductor de plataformas.
Las autoridades encontraron en la escena múltiples casquillos de bala de calibres 9 milímetros y 5,56 milímetros, lo que forma parte de los indicios.
Otra de las líneas preliminares apunta a que el ataque pudo haber sido planificado.
Según la información recabada, cámaras de seguridad de la zona habrían registrado un automóvil gris estacionado frente a la vivienda desde horas de la madrugada.
Presuntamente, los disparos habrían sido realizados desde ese vehículo cuando llegó el automóvil de plataforma, por lo que se considera que Yuridia pudo haber sido el objetivo del ataque.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedaron a cargo de las diligencias para determinar el móvil del doble homicidio, identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos.