Declaran alerta roja para 75 municipios en Honduras por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró en las últimas horas estado de alerta roja para 75 municipios de Honduras como consecuencia de la sequía asociada al fenómeno de El Niño. La alerta entró en vigencia a las 11 de la noche del pasado martes 18 de agosto y tendrá una vigencia por 120, según la resolución adoptada por el Consejo de Ministros. De igual forma, se declararon en alerta verde 88 municipios y otros 71 en alerta amarilla. En ese sentido, son 234 de 298 los que se mantienen en alerta por El Niño.

Cabe resaltar que en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía no hay municipios bajo alerta. De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país presenta condiciones más cálidas y secas de lo habitual. Cenaos explica que el retraso de la temporada lluviosa ha caussado déficits de acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, afectando la disponibilidad del agua para consumo humano y animal. Además, se prevé que habrá en un incremento en las temperaturas que oscilaría entre los 0.5° a 1° grados Celsius, principalmente entre marzo y agosto, siendo la zona sur una de las regiones más afectadas.



Municipios en alerta roja

Choluteca: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare. Comayagua: Humuya, Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio. El Paraíso: Alauca, Güinope, Liure, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texíguat, Vado Ancho, Yauyupe, Yuscarán, Morocelí, Potrerillos. Francisco Morazán: Alubarén, Cedros, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Santa Ana, San Antonio de Oriente, Cantarranas, Santa Lucía, Talanga, San Ignacio, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Tatumbla. La Paz: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Ana. Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray, San Lorenzo.

Alerta amarilla

Comayagua: Ajuterique, Comayagua, Lejamaní, El Rosario, Esquías, La Libertad, Minas de Oro, San Jerónimo, San José del Potrero, San Luis. El Paraiso: El Paraíso, Jacaleapa, San Matías, Teupasenti. Francisco Morazán: El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, Vallecillo. La Paz: Chinacla, La Paz, Marcala, San José, San Pedro de Tutule, Santa Elena, Santa María, Santiago de Puringla, Yarula. Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, Silca, Yocón. Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra, Santa Lucía, Yamaranguila. Lempira: Calendaria, Cololaca, Erandique, Gualcinse, Guarita, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Francisco, San Juan Guarita, San Sebastián, Santa Cruz, Tambla, Tomalá, Virginia. Yoro: Sulaco, Yorito, Yoro, Olanchito, Arenal, Jocón.

Alerta verde