Declaran alerta roja para 75 municipios en Honduras por sequía

Cabe resaltar que en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía no hay municipios bajo alerta.De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país presenta condiciones más cálidas y secas de lo habitual. Cenaos explica que el retraso de la temporada lluviosa ha caussado déficits de acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, afectando la disponibilidad del agua para consumo humano y animal.Además, se prevé que habrá en un incremento en las temperaturas que oscilaría entre los 0.5° a 1° grados Celsius, principalmente entre marzo y agosto, siendo la zona sur una de las regiones más afectadas.<br />