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Declaran alerta roja para 75 municipios en Honduras por sequía

Ante la sequía provocada por el fenónemo de El Niño, Copeco declaró alerta roja para 75 municipios, alerta amarilla para 71 y alerta verde para otros 88

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 06:10
Declaran alerta roja para 75 municipios en Honduras por sequía

Los municipios de los departamentos de la zona sur y centro son los más golpeados por la sequía, siendo muchos declarados en alerta roja.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró en las últimas horas estado de alerta roja para 75 municipios de Honduras como consecuencia de la sequía asociada al fenómeno de El Niño.

La alerta entró en vigencia a las 11 de la noche del pasado martes 18 de agosto y tendrá una vigencia por 120, según la resolución adoptada por el Consejo de Ministros.

De igual forma, se declararon en alerta verde 88 municipios y otros 71 en alerta amarilla. En ese sentido, son 234 de 298 los que se mantienen en alerta por El Niño.

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Cabe resaltar que en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía no hay municipios bajo alerta.

De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país presenta condiciones más cálidas y secas de lo habitual.

Cenaos explica que el retraso de la temporada lluviosa ha caussado déficits de acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, afectando la disponibilidad del agua para consumo humano y animal.

Además, se prevé que habrá en un incremento en las temperaturas que oscilaría entre los 0.5° a 1° grados Celsius, principalmente entre marzo y agosto, siendo la zona sur una de las regiones más afectadas.

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Municipios en alerta roja

Choluteca: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare.

Comayagua: Humuya, Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio.

El Paraíso: Alauca, Güinope, Liure, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texíguat, Vado Ancho, Yauyupe, Yuscarán, Morocelí, Potrerillos.

Francisco Morazán: Alubarén, Cedros, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Santa Ana, San Antonio de Oriente, Cantarranas, Santa Lucía, Talanga, San Ignacio, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Tatumbla.

La Paz: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Ana.

Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray, San Lorenzo.

Alerta amarilla

Comayagua: Ajuterique, Comayagua, Lejamaní, El Rosario, Esquías, La Libertad, Minas de Oro, San Jerónimo, San José del Potrero, San Luis.

El Paraiso: El Paraíso, Jacaleapa, San Matías, Teupasenti.

Francisco Morazán: El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, Vallecillo.

La Paz: Chinacla, La Paz, Marcala, San José, San Pedro de Tutule, Santa Elena, Santa María, Santiago de Puringla, Yarula.

Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, Silca, Yocón.

Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra, Santa Lucía, Yamaranguila.

Lempira: Calendaria, Cololaca, Erandique, Gualcinse, Guarita, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Francisco, San Juan Guarita, San Sebastián, Santa Cruz, Tambla, Tomalá, Virginia.

Yoro: Sulaco, Yorito, Yoro, Olanchito, Arenal, Jocón.

Alerta verde

Comayagua: La Trinidad, Ojos de Agua, Las Lajas, Siguatepeque, San José de Comayagua.

Copán: Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquín, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, La Jigua, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Juan de Opoa, San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Santa Rosa de Copán, Trinidad de Copán, Veracruz.

El Paraíso: Danlí.

Intibucá: San Isidro, Dolores, Intibucá, Jesús de Otoro, La Esperanza, Masaguara, San Francisco de Opalaca, San Juan, San Miguelito.

Lempira: Belén, Gracias, La Campa, La Iguala, Las Flores, Lepaera, San Andrés, San Manuel Colohete, San Rafael, San Marcos Caiquín, Talgua, Valladolid, La Unión.

Ocotepeque: Belén Gualcho, Concepción, Dolores Merendón, Fraternidad, La Encarnación, La Labor, Lucerna, Mercedes, Ocotepeque, San Fernando, San Francisco del Valle, San Jorge, San Marcos, Santa Fe, Sensenti, Sinuapa.

Olancho: Gualaco, San Esteban, Juticalpa, San Francisco de Becerra, Santa María del Real, San Francisco de La Paz.

Santa Bárbara: Arada, Atima, Ceguaca, El Níspero, Nuevo Celilac, San Francisco de Ojuera, San Nicolás, San Pedro Zacapa, San Vicente Centenario, Santa Rita.

Yoro: Santa Rita, El Negrito, El Progreso, Morazán, Victoria.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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