Flávio Bolsonaro sigue al frente, pero Lula recorta distancias, con el 64 % del escrutinio

Brasil.-El senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil con el 49,58 % de los votos, mientras que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con el 42,25 %, viene recortando distancias, según los resultados oficiales con el 64,81 % del censo escrutado.

Si ninguno de los candidatos logra superar la barrera del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta electoral entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

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