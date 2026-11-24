San Juan, Puerto Rico.- Fátima Bosch cerró este martes su reinado como Miss Universo con una pasarela final en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, durante la edición 75 del certamen.
Ante el público sostuvo una cinta blanca con las palabras “Viva Cristo Rey”, la frase que la acompaña desde que se coronó en Tailandia.
Para el momento eligió un vestido de gala azul cielo, de corte strapless y escote corazón. El corpiño, ajustado y bordado por completo con cristales, bajaba hasta la cadera y desde ahí se abría una falda de tul de enorme vuelo, atravesada por trazos verticales de pedrería que caían como lluvia sobre el tono más pálido de la tela.
Llevó el cabello recogido en un moño alto y voluminoso, rematado con la corona de perlas filipinas, además de largos pendientes de cristal.
Detrás, una cortina de cristales colgantes brillaba sobre un fondo azul intenso. Las letras negras con destellos de la cinta quedaron extendidas entre sus manos mientras sonreía, con la mirada puesta en un costado del escenario.
La frase la acompaña desde hace tiempo. Tras ganar en Bangkok compartió en Instagram un mensaje sobre lo que Dios tiene destinado para cada persona, con la idea de que “ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia”, y lo selló con el grito.