San Juan, Puerto Rico.- Fátima Bosch cerró este martes su reinado como Miss Universo con una pasarela final en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, durante la edición 75 del certamen.

Ante el público sostuvo una cinta blanca con las palabras “Viva Cristo Rey”, la frase que la acompaña desde que se coronó en Tailandia.

Para el momento eligió un vestido de gala azul cielo, de corte strapless y escote corazón. El corpiño, ajustado y bordado por completo con cristales, bajaba hasta la cadera y desde ahí se abría una falda de tul de enorme vuelo, atravesada por trazos verticales de pedrería que caían como lluvia sobre el tono más pálido de la tela.