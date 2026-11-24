Tegucigalpa, Honduras.- La edición número 75 de Miss Universo 2026 es hoy, martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot, en la capital de San Juan, en Puerto Rico. Son alrededor de 116 candidatas que las competirán por la corona de la mujer más bella del mundo.

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, será quien entregue la corona a su sucesora tras la gala final. El pasado 21 de noviembre, las participantes compitieron en la categoría de Traje Nacional; el 22 de noviembre, las candidatas participaron en la gala preliminar. Sin embargo, para completar el gran cierre este martes es la gran final y coronación.

La conducción de la gran gala estará a cargo de Mario López, junto a varios comentaristas que incluye a las exreinas de belleza R'Bonney Gabriel, Dayanara Torres y Zuleyka Rivera, también estará Zuri Hall y Lance Bass.

En Honduras, la transmisión se podrá ver por la cadena internacional Telemundo y también, a través del canal oficiales de Miss Universo en YouTube.