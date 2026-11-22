Para gustos los colores y diseños, pero en esa libertad hubo candidatas que no lograron resaltar su figura y belleza en la pasarela en traje de gala. Aquí una selección de las peor vestidas.
Si bien el dorado es un tono elegante para los vestidos de gala, Miss Uzbekistán no supo sacarle provecho a su elección.
Miss Noruega no hizo la mejor elección con su diseño blanco con detalles rojos.
Miss Haití no logró lucir bien su figura con esta elección para la pasarela en traje de gala.
Miss Suiza.
La representante de Islas Caimán.
Miss Rumanía.
Miss Botsuana no hizo la mejor elección de estampado.
La candidata de Islas Vírgenes Británicas.
Miss Ghana.
Miss Portugal muy carismática, pero lució un traje poco elegante.