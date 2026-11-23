Ciudad de México.- El cantante mexicano Christian Nodal anunció este lunes su retiro temporal de los escenarios en México, tras su presentación en Mérida, sureste del país, en medio del conflicto legal que mantiene con su padre por los derechos de su nombre artístico.

Nodal publicó este lunes en la red social Instagram una fotografía en blanco y negro de su concierto del pasado sábado en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida, capital del estado de Yucatán, como parte de su gira 'Pa'l Cora Tour' y junto con un mensaje de despedida.

"Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, apuntó el ganador de tres premios Grammy Latinos.