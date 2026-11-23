"Ya fuimos convocados formalmente por nuestro jefe de bancada, Carlos Cano, para las 2:00 de la tarde; estaremos viendo los diferentes aspectos, obviamente infraestructura, que el presidente Asfura ha expresado como una prioridad, y seguridad, que el presidente Zambrano ha colocado en la agenda legislativa", expresó Marco Midence, diputado del Partido Nacional.

En las jornadas participarán altas autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) junto a los diputados dictaminadores, con el objetivo de despejar dudas técnicas sobre las partidas asignadas, revisar la distribución de recursos y recoger sugerencias antes de emitir el dictamen para el pleno.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional iniciará este martes 24 de noviembre las audiencias de socialización del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2027 , comenzando con la bancada del Partido Nacional a partir de las 2:00 de la tarde.

El proyecto presupuestario para 2027 contempla un incremento nominal cercano al 2.5 % respecto al ejercicio fiscal anterior, equivalente a más de 11,000 millones de lempiras adicionales, orientando el gasto hacia inversión pública, seguridad nacional, educación y salud.

Además de las prioridades tradicionales de gasto social y combate a la criminalidad, los parlamentarios adelantaron que evaluarán partidas específicas para mitigar el impacto climático previsto para 2027 sobre la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos.

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"Muy preocupado por el efecto climático porque el próximo año se pronostica que será el año más caliente de la historia, lo que puede impactar fuertemente en las cosechas; tenemos que mitigarlo con mejor gestión del agua, cosechadoras de agua, sistemas de riego y fortaleciendo a los productores del campo", afirmó Midence.

Tras agotar las reuniones con las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo y otros sectores, la Comisión de Presupuesto abrirá audiencias públicas con gremios empresariales, cámaras de comercio, sectores sociales y grupos intermedios.

El congresista recordó que, una vez que el Poder Ejecutivo remitió en tiempo y forma el anteproyecto al Legislativo, el Parlamento tiene la facultad constitucional exclusiva de modificarlo, aprobarlo y enviarlo directamente a publicación en el Diario Oficial La Gaceta sin requerir sanción presidencial.

"Es facultad del Congreso Nacional discutirlo y una vez que es aprobado no va al Ejecutivo, solo lo mandamos a publicar, así que la última palabra la tenemos en el Congreso Nacional", puntualizó el legislador nacionalista.

Con el arranque de este calendario de audiencias, la Comisión de Presupuesto buscará construir los consensos necesarios entre las bancadas para someter el dictamen a discusión y aprobación del pleno antes de que concluya el año.