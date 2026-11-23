"Hay algunas sugerencias que nos han hecho el general Valerio de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad, recomendaciones que hemos escuchado a manera de plática, pero que en los próximos días se tienen que formalizar porque son apuntes importantes para el mejor actuar en campo", expresó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.

La iniciativa tomará forma concreta a partir de este jueves 26 de noviembre, cuando los titulares de los operadores de justicia comparezcan ante el Poder Legislativo para rendir el primer informe de resultados sobre la aplicación de las leyes aprobadas en los últimos meses.

Tegucigalpa, Honduras. - La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional impulsará un quinto paquete de reformas penales y procesales para reforzar las operaciones policiales y militares en el combate contra las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.

El diputado descartó cualquier posibilidad de derogar o flexibilizar las disposiciones endurecidas previamente por el pleno, asegurando que las nuevas modificaciones surgirán directamente de las necesidades operativas detectadas durante los despliegues en zonas de alta incidencia delictiva.

"No podemos retroceder en esta lucha contra la criminalidad; son reformas que vienen más bien a reforzar todas las que ya se han aprobado, porque los entes de seguridad que están en campo son los que se van dando cuenta de qué ajustes se necesitan", afirmó Paz.

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De concretarse, este quinto bloque vendría a complementar cuatro paquetes legales ya vigentes en el diario oficial La Gaceta durante 2026, con los cuales el Congreso Nacional redefinió el marco punitivo contra la delincuencia organizada y el terrorismo urbano.

El primer bloque entró en vigencia en mayo de 2026 mediante el Decreto Legislativo 84-2026, el cual tipificó como actos de terrorismo los ataques coordinados, bloqueos y cobros de extorsión ejecutados por estructuras criminales, elevando las penas base y restringiendo beneficios preliberacionales.

Posteriormente, el Congreso aprobó el segundo paquete a través de las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos y el financiamiento al terrorismo, ampliando las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Ministerio Público para congelar activos y rastrear capitales ilícitos ligados a bandas delictivas.

Un tercer bloque fue sancionado en septiembre mediante el Decreto Legislativo 208-2026, normativa que endureció el régimen penitenciario en cárceles de máxima seguridad, permitió declarar territorios de alto riesgo y creó la figura de jueces y fiscales con identidad reservada para proteger a los operadores de justicia.

Finalmente, el cuarto paquete, contenido en el Decreto Legislativo 258-2026, aprobado el 27 de octubre y vigente desde noviembre, estableció penas de entre 30 y 40 años de cárcel e incluso prisión a perpetuidad para cabecillas de asociaciones terroristas, amplió a 48 horas la detención para presentación judicial y autorizó allanamientos sin orden previa en casos de urgencia.

Con la rendición de cuentas programada para esta semana, la Comisión de Seguridad recopilará formalmente los planteamientos de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial para dictaminar los ajustes legales antes del cierre de la presente legislatura.