San Pedro Sula, Honduras. -El Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula denegó una solicitud de reemplazo de pena por multa presentada por la defensa de Isaac Sandoval, quien permanece recluido por incumplir las medidas impuestas en una condena por maltrato familiar habitual contra su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana.
En 2024, el Juzgado Especial de Violencia Doméstica sentenció a Sandoval Ayala a un año y seis meses de reclusión y al pago de una multa de 22,500 lempiras por el delito de maltrato familiar habitual.
Inicialmente, el procesado gozaba de medidas sustitutivas de la prisión; sin embargo, incumplió las prohibiciones de acercamiento a la víctima.
Por ese incumplimiento fue recapturado el 1 de septiembre de 2026 y posteriormente remitido al centro penitenciario de El Progreso, donde cumple la condena.
Este lunes, la defensa buscaba sustituir esta pena por una multa, petición que fue denegada por el Juzgado de Ejecución.
El #JuzgadodeEjecuciónPenal de #SanPedroSula denegó una petición de la defensa de Reemplazo de Pena por Multa en el proceso por el cual el Juzgado Especial de Violencia Doméstica en 2024 sentenció por Maltrato Familiar Habitual a Isaac Emanuel Sandoval Ayala a 18 meses de prisión o trabajos comunitarios y a una multa de 22 mil 500 lempiras, lo cual incumplió y por lo que fue recapturado el 01 de septiembre 2026 y posteriormente remitido al presidio en #ElProgreso, en donde purga esa sentencia, mientras está pendiente la Audiencia para la Lectura de Sentencia Concreta en el proceso en la Sala Primera en la cual en octubre reciente fue declarado culpable por Violación Contra la Mujer y Lesiones Agravadas en perjuicio de su expareja Daniela Aldana Pinzón causa en la que en Individualización de la Pena la Fiscalía pidió penas que suman 10 años 8 meses de reclusión y 10 mil lempiras de multa. La defensa anunció que para marzo 2027 recurrirá también solicitando la libertad condicional excepcional y además interpondrá un Recurso de Casación, en tanto el enjuiciado seguirá encarcelado.— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 23, 2026
En 2024, el Juzgado Especial de Violencia Doméstica sentenció a Sandoval Ayala a un año y seis meses de reclusión y al pago de una multa de 22,500 lempiras por el delito de maltrato familiar habitual.
Inicialmente, el procesado gozaba de medidas sustitutivas de la prisión; sin embargo, incumplió las prohibiciones de acercamiento a la víctima.
Por ese incumplimiento fue recapturado el 1 de septiembre de 2026 y posteriormente remitido al centro penitenciario de El Progreso, donde cumple la condena.
Este lunes, la defensa buscaba sustituir esta pena por una multa, petición que fue denegada por el Juzgado de Ejecución.
A este antecedente se suma otro proceso judicial. El 28 de octubre de 2026, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a Sandoval Ayala por los delitos de violencia contra la mujer agravada y lesiones agravadas, en perjuicio de su expareja.
Durante la audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer solicitó una condena de 10 años y ocho meses de prisión, además del pago de una multa de 10,000 lempiras.
La lectura de la sentencia concreta está programada para la tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026, diligencia en la que se conocerá la pena que deberá cumplir por estos delitos.
Por su parte, la defensa anunció que en marzo de 2027 presentará una nueva solicitud para obtener la libertad condicional excepcional. Asimismo, adelantó que interpondrá un recurso de casación.
Mientras tanto, Sandoval Ayala continuará recluido por la condena anterior, a la espera de que se conozca la sentencia concreta del segundo proceso judicial.