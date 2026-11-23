San Pedro Sula, Honduras. -El Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula denegó una solicitud de reemplazo de pena por multa presentada por la defensa de Isaac Sandoval, quien permanece recluido por incumplir las medidas impuestas en una condena por maltrato familiar habitual contra su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana.

En 2024, el Juzgado Especial de Violencia Doméstica sentenció a Sandoval Ayala a un año y seis meses de reclusión y al pago de una multa de 22,500 lempiras por el delito de maltrato familiar habitual.

Inicialmente, el procesado gozaba de medidas sustitutivas de la prisión; sin embargo, incumplió las prohibiciones de acercamiento a la víctima.

Por ese incumplimiento fue recapturado el 1 de septiembre de 2026 y posteriormente remitido al centro penitenciario de El Progreso, donde cumple la condena.

Este lunes, la defensa buscaba sustituir esta pena por una multa, petición que fue denegada por el Juzgado de Ejecución.