La FFH salió al paso y reveló los detalles del conflicto que terminó con la salida de jugador del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, luego de que su padre solicitara su regreso a Estados Unidos por insólito motivo.
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) rompió el silencio sobre la salida repentina de Christopher Batiz, quien abandonó la concentración de la Selección Sub-17 que disputa el Mundial de Qatar 2026.
Mediante un comunicado oficial, la institución explicó los motivos que provocaron la polémica después del partido frente a Serbia.
Según la Federación, el conflicto comenzó por la inconformidad de Hilde Orlando Batiz, padre del futbolista, debido a que su hijo no tuvo participación en ese encuentro.
El progenitor cuestionó las decisiones del cuerpo técnico y realizó señalamientos sobre supuestos favoritismos dentro de la selección nacional.
Ante lo ocurrido y a solicitud del padre, la FFH gestionó ante la FIFA el boleto aéreo para que Christopher regresara a Estados Unidos.
De esta manera, el joven futbolista dejó de formar parte de la delegación hondureña que participa en la Copa del Mundo.
La Federación también defendió el trabajo del seleccionador Merling Paz y su cuerpo técnico, asegurando que las convocatorias y alineaciones responden exclusivamente a criterios deportivos.
Asimismo, rechazó cualquier acusación que ponga en duda la honestidad, el profesionalismo y la imparcialidad de los responsables de tomar las decisiones técnicas.
La FFH aprovechó el pronunciamiento para respaldar a los otros 20 jugadores que integran el plantel mundialista.
La institución destacó que cada uno de ellos consiguió su lugar por méritos propios, tomando en cuenta sus capacidades, rendimiento y desempeño durante el proceso de preparación.
Sin embargo, la Federación aclaró que no existe ningún cuestionamiento sobre la actitud deportiva ni el comportamiento personal de Christopher Batiz.
Además, señaló que las manifestaciones realizadas por su padre no deben perjudicar la valoración del futbolista ni sus oportunidades de seguir creciendo en las selecciones nacionales.
La FFH también reconoció la importancia del acompañamiento de las familias en la formación de los jóvenes deportistas, aunque pidió respeto hacia las responsabilidades del cuerpo técnico.
En ese sentido, dejó abiertas las puertas de la Selección de Honduras para un posible regreso de Batiz, siempre que cumpla con las valoraciones deportivas correspondientes.