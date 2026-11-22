Como es normal, el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia siempre deja mucha tela que cortar y este no fue la excepción. Penal, gol anulado, expulsión y pelea entre jugadores
Todo parecía que iba a ser con mucha normalidad, abrazo y mucha risa entre los técnicos de ambos equipos, Eduardo Espinel y Javier López.
Michaell Chirinos sigue protegiéndose su cara con una máscara tras un golpe que lo tuvo fuera de las canchas por un buen tiempo
Jhen Clever Portillo sorprendió a los albos y cuando apenas iniciaba el partido puso a ganar a Motagua con un derechazo dentro del área.
Se vino la primera polémica del partido, Denis Meléndez le ganó el balón a Clinton Bennett, levanta el balón para pasarla por encima de Menjívar que salió del área, pero el árbitro Nelson Salgado lo anula por una supuesta falta.
Pese a que Motagua pidió la revisión en el FVS VAR, el árbitro no lo hizo y anuló el gol de los azules.
En la segunda parte se vino otra jugada polémica, el técnico español del Motagua, Javier López se fue expulsado
López reclamó con mucha furia al línea, los ánimos ya estaban calientes y Salgado no lo perdonó y le mostró la tarjeta roja.
También se vino el zafarrancho entre los futbolistas del Motagua y el Olimpia. Una pena que esto siempre siga sucediendo.
Cuando Motagua marcó el segundo gol por medio de Luis Vega de cabeza, en el festejo muchos se fueron encima de Pablo Cacho a reclamarle
Hasta Edrick Menjívar salió de la portería y se fue encima de Cacho, quien solo se alejó del problema
Cacho no quiso entrar en problemas con los jugadores del Olimpia, tenía el marcador a su favor y no se dejó llevar.
Cuando ya casi terminaba el partido se dio este penal a favor del Olimpia, clara falta de Giancarlo Sacaza pero cuando Chirinos lo ejecutó, Luis Ortiz lo tapó
Al final el portero Luis Ortiz fue pieza fundamental en el gran triunfo de Motagua sobre su vecino Olimpia en el Carlos Miranda de Comayagua.
El festejo de los jugadores del Motagua y su afición era de esperarse, y así lo hicieron luego de ganarle al Olimpia con goles de Jhen Clever Portillo y Luis Vega.