Motagua se juega el clásico ante el Olimpia, líder del torneo Apertura, pero los de Javier López pueden dar un gran salto en la clasificación si derrotan a los albos
Cuando Motagua y Olimpia se enfrentan, gran número de aficionados dicen presentes, no se quieren perder este encuentro, el que siempre quieren ganar.
Los aficionados azules se vieron felices en la previa del clásico capitalino que esta vez se jugará en la cancha del estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Las banderas del equipo azul flamearon en calles cercanas al escenario deportivo de esta tarde donde Motagua de ganar por diferencia de dos goles se podría poner como segundo en la tabla
Los "Revolucionarios" hicieron su propio show en la previa de este partido, son locales y saben que no pueden fallar ante vecino.
Aunque Motagua llega de caer ante los Lobos de la UPN en un partido que terminó antes de tiempo por un corte de energía y fuerte lluvia eléctrica en Choluteca.
Los de Javier López tienen la oportunidad de cerrar en la fase regular en los primeros puestos de la tabla, ya que luego solo les faltará medirse contra el Olancho FC.
El último clásico se lo llevó el Olimpia ganando por 3-1, por lo que Motagua quiere llevarse el triunfo ya que no gana a los albos desde el 22 de febrero de este año.
Se espera que el partido sea muy vistoso y ambos salgan con un esquema donde los aficionados salgan satisfechos.
Un gran número de aficionados del Motagua se vio llegar en caravana al Carlos Miranda, cantando, con luces del color de su equipo, bombos y muchas mantas.
Los canticos no podían faltar, muchos se les notaba que lo hacen con gran placer al equipo de sus amores.
Motagua se enfrenta ante Olimpia en la cancha del estadio Carlos Miranda de Comayagua por la jornada 15 del torneo Apertura 2026.