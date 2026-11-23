Cortés, Honduras.- Dos trabajadores de la construcción murieron soterrados la mañana de este lunes 23 de noviembre, luego de que un barranco cediera mientras realizaban labores para levantar un muro en la colonia 10 de Enero, en el sector de Cofradía, Cortés.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian García y Héctor García, quienes, según el testimonio de sus familiares, habían comenzado a trabajar este lunes en la construcción del muro.

Una tercera persona que también se encontraba trabajando en el lugar logró escapar del derrumbe y ponerse a salvo.

Según la información preliminar, los obreros se encontraban realizando sus labores cuando una parte del terreno se desprendió y cayó sobre ellos, dejándolos atrapados bajo tierra.