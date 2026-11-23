Cortés, Honduras.- Dos trabajadores de la construcción murieron soterrados la mañana de este lunes 23 de noviembre, luego de que un barranco cediera mientras realizaban labores para levantar un muro en la colonia 10 de Enero, en el sector de Cofradía, Cortés.
Las víctimas fueron identificadas como Cristian García y Héctor García, quienes, según el testimonio de sus familiares, habían comenzado a trabajar este lunes en la construcción del muro.
Una tercera persona que también se encontraba trabajando en el lugar logró escapar del derrumbe y ponerse a salvo.
Según la información preliminar, los obreros se encontraban realizando sus labores cuando una parte del terreno se desprendió y cayó sobre ellos, dejándolos atrapados bajo tierra.
Tras recibir la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y realizar las labores de recuperación de los cuerpos; sin embargo, cuando los equipos de socorro llegaron al sitio, los dos hombres ya habían fallecido.
Las circunstancias en las que ocurrió el derrumbe serán objeto de investigación para determinar qué provocó el desprendimiento de tierra que terminó con la vida de ambos trabajadores.