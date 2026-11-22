Tegucigalpa, Honduras.- Llegar a un hospital público en busca de una cirugía conlleva un desgaste físico y emocional ante la larga lista de espera y mora quirúrgica que parece no disminuir ni con el cambio de Gobierno, causando malestar y desilusión en los pacientes. Petronila Mendoza, de 69 años, espera desde abril pasado someter su ojo izquierdo a una cirugía de cataratas en el Hospital San Felipe de la capital. Han pasado más de siete meses y la espera sigue prolongándose, así como los síntomas, como la pérdida de su visión. En septiembre volvió a asistir al centro asistencial, pero le informaron que no había citas para especialidades y que debía permanecer atenta, sin brindarle fecha exacta. Sin las consultas previas no puede ser operada.

En enero, doña Petronila había sido operada del ojo derecho, pero los síntomas atacaron después el otro órgano. "Ya me está molestando y estoy sintiendo los mismos malestares que es el dolor, los piquetes, la picazón", mencionó. La señora forma parte de los miles de hondureños que siguen bajo mora quirúrgica, problemática que ha aumentado en el lapso de un año, de acuerdo a un análisis de EL HERALDO Plus a partir de datos oficiales de la Secretaría de Salud. Este medio comparó los datos de pacientes quirúrgicos entre 2025 y 2026, constatando que hasta septiembre de este año la mitad de estos están con citas retrasadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Días antes de la publicación de este reportaje, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, presentó cifras generales más actualizadas e indicó que, al cierre de octubre, la proporción de pacientes en mora quirúrgica se había reducido al 41%, aunque con una exclusión en el cálculo. EL HERALDO Plus intentó contactar a las autoridades de Salud para pedirles que explicaran qué datos excluyeron del cálculo y para acceder a registros más detallados, pero hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.

Agónica espera

En agosto de 2025, la mora quirúrgica era del 48%: de los cerca de 13 mil pacientes en lista de espera para una cirugía, unos 6 mil llevaban más de 90 días esperando. Al 31 de enero de 2026, el gobierno de Nasry Asfura recibió una lista de espera de 10,902 pacientes pendientes de cirugía. De ellos, 5,702 (52%) ya superaban los tres meses de espera. Para el 25 de septiembre, la lista de espera había crecido a 12,797 pacientes y el número de personas en mora había subido a 6,397. Aunque había más pacientes en mora que en enero, su proporción bajó del 52% al 50%. En otras palabras, cinco de cada diez pacientes llevaban más de 90 días esperando una cirugía. En octubre, había 11,852 pacientes en lista de espera. De ellos, más de 7,400 se encontraban en mora quirúrgica, es decir, un 63%, según un reporte preliminar de Salud presentado en conferencia de prensa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utiliza el plazo de tres meses (90 días) como parámetro estadístico para medir los tiempos de espera prolongados en cirugías electivas, un umbral que el sistema sanitario de Honduras toma como referencia para medir la mora quirúrgica.

Sobre las causas, Carlos Umaña, diputado e integrante de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, declaró que el aumento del número de personas que requieren una cirugía coincide con el crecimiento de la población y con diagnósticos médicos más oportunos. No obstante, enfatizó que la mora quirúrgica aumenta en Honduras porque "nuestro país no tiene la oferta necesaria con el número de quirófanos oportunamente para poder resolver el problema". A esto se suma la falta de médicos especializados para determinados procedimientos. La falta de especialistas no se limita a la cirugía, sino que también afecta a otras áreas de atención. Es el caso de doña Petronila, quien también acude al Hospital San Felipe y tiene citas pendientes por afecciones en los oídos y las piernas. Aunque el gremio médico lo niega, autoridades y pacientes sostienen que las asambleas informativas de los doctores también inicidió en la acumulación de cirugías. En contraste, la Secretaría de Salud sostiene que ha aumentado el número de cirugías realizadas respecto al año anterior. “Hemos operado 17,295 personas entre el sector público y el sector privado. ¿Qué significa eso? Hemos operado 5,152 cirugías más que en el 2025. Eso representa un aumento del 42% de las cirugías a nivel nacional”, dijo el viceministro.

6,397 pacientes se reportaban en mora quirúrgica para el 25 de septiembre

Mora por hospitales

El Hospital San Isidro registraba la mayor proporción de pacientes en mora quirúrgica, con un 91%. Sin embargo, su lista de espera era mucho más corta que la de los principales centros asistenciales: tenía 91 pacientes pendientes de operación. Entre los centros de mayor capacidad y volumen de atención, el Hospital Escuela registraba 2,880 pacientes en lista de espera. De ellos, casi 2,300 (alrededor del 80%) llevaban al menos tres meses esperando una cirugía. También figuraba el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, con 754 pacientes en mora de un total de 1,245 en lista de espera, lo que equivale al 61%. En el Hospital General del Sur, en Choluteca, más de la mitad de los pacientes estaba en mora: 767 de 1,130, es decir, el 68%. Solo tres centros no registraban mora quirúrgica: el Hospital de San Lorenzo, el Hospital Salvador Paredes, en Trujillo, y el Hospital Santo Hermano Pedro, en Catacamas. No obstante, es preciso mencionar que el Salvador Paredes enfrenta limitaciones, pues, según informes de 2025, el centro cuenta únicamente con dos quirófanos, de los que solo uno está en funcionamiento, por lo que los pacientes que requieren procedimientos complejos son remitidos a hospitales de mayor capacidad, como el Atlántida, en La Ceiba, y el Mario Rivas en San Pedro Sula.

En el período analizado, la mora quirúrgica no evolucionó de la misma manera en todos los hospitales. En el Hospital Escuela, la mora se situaba en 72% en agosto de 2025 y se disparó al 98% en enero de 2026. Para septiembre había bajado al 80%, todavía por encima del nivel registrado en agosto del año anterior. En el Hospital Mario Catarino Rivas, en cambio, la mora aumentó en cada corte: pasó del 57% en agosto de 2025 al 60% en enero de 2026 y al 61% en septiembre. El Hospital San Felipe registró un descenso: la mora pasó del 61% en agosto de 2025 al 42% en septiembre de 2026.

Áreas

Las cirugías de medicina general son las que más se acumulan en espera, contabilizándose 3,918. En este tipo de operaciones destacan la extirpación de la vesícula biliar y las hernioplastias, por ejemplo. Aunque en el listado aparecen las cirugías gineco-obstretas (1,813), no se consideran en el mismo contexto de las restante por tratarse de partos programados. Seguida de estas, se ubican los procedimientos de urología con 1,558 pendientes, otras 907 de ortopedia, 816 oftalmológicas y 739 cardiovasculares.

Desde una perspectiva geográfica, el 58% de la carga de pacientes en espera se concentran en Francisco Morazán y Cortés, con 5,659 y 1,755 personas respectivamente. Esto se debe a que ambos departamentos albergan los principales centros asistenciales del país, a los cuales acuden ciudadanos oriundos de otras regiones. En tercera posición se ubica Choluteca con los 1,130 pacientes del Hospital General del Sur.

Falencias

Además de la falta de médicos especialistas, Umaña indicó que los hospitales están en desventaja ante la falta de insumos y equipo dañado. "No hay máquinas de anestesia, no hay monitores, no hay suturas, no hay gasas, no hay jeringas", ejemplificó. El paro por parte del gremio médico ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno ha derivado en que se paralice la atención en los hospitales. Umaña sostiene que con permiso de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) "se decidió seguir operando a muchos pacientes que estaban programados", tales como el caso de fracturas u operaciones oftalmológicas.

" Mientras no entrenemos al personal médico, mientras no entrenemos a las enfermeras, mientras no repotenciemos los quirófanos, seguiremos teniendo los mismos problemas" Carlos Umaña, diputado miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional

No obstante, la vivencia de muchos pacientes no coinciden con este escenario, como el caso de Mendoza. "Es un relajo. Se tiene que esperar, no queda de otra", lamentó, reconociendo que el paro de los médicos también ha influido en el retraso de sus citas. Por otro lado, ha sido insuficiente la estrategia del gobierno de remitir a los pacientes quirúrgicos a hospitales privados para descongestionar los centros públicos a través de la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud aprobada por el Congreso Nacional en febrero. Desde marzo se empezaron a operar pacientes en hospitales privados, pero el avance ha sido a cuentagotas. Hasta el pasado mes de julio, bajo esta modalidad fueron operados 405 pacientes, desembolsando el Estado más de 26 millones de lempiras. Desde entonces, no hay cifras actualizadas de estas cirugías en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Considerando el dinero pagado y las pocas cirugías, Umaña aseveró que este modelo es "insostenible porque si usted decidiera seguir invirtiendo en esto, se van a requerir más de 1,000 millones de lempiras y la mora quirúrgica siempre va a seguir siendo igual". A su vez, afirmó que la capacidad de los hospitales privados es muy inferior a la de la red pública. "No tienen ni siquiera la mitad de los quirófanos que tiene la Secretaría de Salud y el Seguro Social", declaró. El médico legislador enfatizó que solo se podrá resolver esta problemática si se fortalecen los quirófanos, ampliar las especializaciones en los profesionales de la salud, continuar con la construcción de hospitales iniciados en la administración de Xiomara Castro e iniciar la construcción de dos hospitales de trauma para atender accidentes. "Mientras no entrenemos al personal médico, mientras no entrenemos a las enfermeras, mientras no repotenciemos los quirófanos, seguiremos teniendo los mismos problemas", resaltó. Este medio de comunicación buscó en reiteradas ocasiones una reacción de las autoridades de la Secretaría de Salud, pero hasta la publicación no se obtuvo respuesta.