En agosto de 2025, la mora quirúrgica era del 48%: de los cerca de 13 mil pacientes en lista de espera para una cirugía, unos 6 mil llevaban más de 90 días esperando.Al 31 de enero de 2026, el gobierno de Nasry Asfura recibió una lista de espera de 10,902 pacientes pendientes de cirugía. De ellos, 5,702 (52%) ya superaban los tres meses de espera.Para el 25 de septiembre, la lista de espera había crecido a 12,797 pacientes y el número de personas en mora había subido a 6,397. Aunque había más pacientes en mora que en enero, su proporción bajó del 52% al 50%. En otras palabras, cinco de cada diez pacientes llevaban más de 90 días esperando una cirugía.En <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/mora-quirurgica-aumenta-41-por-ciento-dos-meses-supera-los-7400-pacientes-HB32558690" target="_blank">octubre</a>, había 11,852 pacientes en lista de espera. De ellos, más de 7,400 se encontraban en mora quirúrgica, es decir, un 63%, según un reporte preliminar de Salud presentado en conferencia de prensa.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utiliza el plazo de tres meses (90 días) como parámetro estadístico para medir los tiempos de espera prolongados en cirugías electivas, un umbral que el sistema sanitario de Honduras toma como referencia para medir la mora quirúrgica.