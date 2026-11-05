Mora quirúrgica aumenta 41% en dos meses y ya supera los 7,400 pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- La mora quirúrgica en los hospitales públicos del país continúa en aumento y ya supera los 7,400 pacientes que llevan más de tres meses esperando una intervención. Aunque las autoridades sanitarias anunciaron a inicios del año medidas para reducir los procedimientos pendientes, las cifras oficiales reflejan que la cantidad de personas en esta condición sigue creciendo. EL HERALDO analizó las cifras oficiales de la mora quirúrgica entre agosto y octubre, período en el que se registró un aumento de 2,164 pacientes, equivalente a un crecimiento del 41.2% en apenas dos meses. En agosto, la Secretaría de Salud (Sesal) reportó 5,247 pacientes en mora quirúrgica; para septiembre la cifra aumentó a 6,397 y en octubre alcanzó los 7,411 hondureños que todavía esperan ser operados.

Es decir, en septiembre se sumaron 1,150 pacientes a la mora respecto a agosto, mientras que en octubre se contabilizaron otros 1,014 en comparación con el mes anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El incremento coincide con los 49 días de asambleas informativas que mantuvo el Colegio Médico de Honduras (CMH), período durante el cual se redujo la atención de consultas y cirugías programadas en los hospitales públicos, en reclamo de pagos y cumplimiento de compromisos laborales. El director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, reconoció en ese entonces que las jornadas de protesta dejaron procedimientos pendientes. El funcionario informó que el principal centro asistencial tenía más de 20,000 consultas externas y alrededor de 400 cirugías electivas que debían ser reprogramadas por la interrupción de los servicios. Zúniga también advirtió que recuperar la atención perdida durante esos 49 días podría tomar alrededor de seis meses, debido a la cantidad de pacientes que necesitan una nueva fecha para sus procedimientos.

Hospitales con mora

Los registros de octubre muestran que el Hospital Escuela concentra una de las mayores cargas de pacientes pendientes de cirugía. De las 2,847 personas que tiene el centro asistencial en lista de espera, 2,488 llevan más de 90 días sin recibir la intervención, lo que representa aproximadamente el 87% del total.

La situación es similar en el Hospital General del Sur, en Choluteca, donde 933 de los 1,120 pacientes que esperan una cirugía ya superaron los 90 días, período que establece el sistema sanitario. Esto significa que el 83% de las personas inscritas en la lista se encuentra en mora quirúrgica. En el Hospital Gabriela Alvarado, de Danlí, El Paraíso, el porcentaje alcanza el 74%; es decir, que hay 551 pacientes que están a la espera de una intervención, lo que equivale a 406 personas. Las cifras por departamento indican que Francisco Morazán registra la mayor cantidad de pacientes en mora quirúrgica, con 3,554 personas. Le sigue Cortés, con 994; Choluteca, con 933, y El Paraíso, con 406 pacientes que llevan más de 90 días esperando una operación. A nivel nacional, el 58% de los 7,411 pacientes en mora durante octubre se encuentra en los hospitales de especialidades, lo que representa alrededor de 4,300 personas. En general, para octubre la lista de espera quirúrgica alcanzó los 11,852 pacientes. De ese total, 7,411 ya superaron los 90 días sin ser intervenidos y forman parte de la mora, mientras que los otros 4,441 todavía no cumplen ese período. El incremento de pacientes también ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores. El diputado y presidente de la Comisión de Salud, Roberto Cosenza, manifestó que no observa una reducción de la mora quirúrgica y que, por el contrario, considera que ha aumentado.