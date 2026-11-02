Mesa técnica revisó más del 90% de expedientes médicos por interinatos

Tegucigalpa, Honduras.- La mesa técnica ampliada que instaló el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) lleva revisado más del 90% de los expedientes que están por interinato (Sesal).
El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que las mesas técnicas instaladas junto al gremio médico están próximas a concluir la revisión de estos expedientes.
El funcionario detalló que de los 334 casos registrados, más del 90% ya fueron examinados, por lo que esperan completar la revisión en las próximas jornadas de trabajo.
Una vez finalizada esta etapa, las autoridades volverán a revisar los expedientes en los que se efectuaron pagos parciales, con el propósito de identificar los montos que todavía adeudan a los profesionales de la medicina.
El viceministro indicó que las reuniones continuarán bajo la misma metodología para avanzar en la resolución de los casos y atender a los médicos que todavía esperan sus remuneraciones.
Las autoridades prevén continuar con la revisión de los expedientes restantes hasta dar respuesta a la totalidad de los profesionales que han reportado pagos pendientes.
La mesa técnica ampliada se instaló el pasado 26 de octubre para revisar los expedientes de más de 720 galenos a los que la Sesal les adeuda pagos de salarios de hasta nueve meses, según el gremio.
La falta de pagos ocasionó que el CMH se mantuviera en asambleas informativas a nivel nacional en los establecimientos sanitarias por 49 días consecutivos.
Eso provocó que miles de hondureños, la mayoría de escasos recursos, dejaran de recibir atención médica en los hospitales y centros de salud del país.
De acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Salud, más de 50,000 hondureños perdieron sus citas en la consulta externa y unos 4,000 ciudadanos que estaban en lista de espera para una cirugía, ahora deben esperar más tiempo para ser intervenidos quirúrgicamente.