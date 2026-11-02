Mesa técnica revisó más del 90% de expedientes médicos por interinatos

Tegucigalpa, Honduras.- La mesa técnica ampliada que instaló el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) lleva revisado más del 90% de los expedientes que están por interinato (Sesal). El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que las mesas técnicas instaladas junto al gremio médico están próximas a concluir la revisión de estos expedientes. El funcionario detalló que de los 334 casos registrados, más del 90% ya fueron examinados, por lo que esperan completar la revisión en las próximas jornadas de trabajo.

Una vez finalizada esta etapa, las autoridades volverán a revisar los expedientes en los que se efectuaron pagos parciales, con el propósito de identificar los montos que todavía adeudan a los profesionales de la medicina. El viceministro indicó que las reuniones continuarán bajo la misma metodología para avanzar en la resolución de los casos y atender a los médicos que todavía esperan sus remuneraciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades prevén continuar con la revisión de los expedientes restantes hasta dar respuesta a la totalidad de los profesionales que han reportado pagos pendientes. La mesa técnica ampliada se instaló el pasado 26 de octubre para revisar los expedientes de más de 720 galenos a los que la Sesal les adeuda pagos de salarios de hasta nueve meses, según el gremio.