Advierten que empleados de Libre estarán en el gobierno hasta el 31 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Castro, ministro de la Presidencia, advirtió que los empleados de Libertad y Refundación (Libre) que siguen en el gobierno tienen hasta el 31 de diciembre para trabajar en la administración de Nasry Asfura.
El funcionario explicó que esos espacios deben ser ocupados por personas del Partido Nacional y es algo, a su criterio, normal.
Castro recordó que Libre, al entrar al poder en 2022, despidió a los empleados del Partido Nacional, por lo que ahora les toca a ellos estar en cada puesto de la administración pública.
"A los ministros que están aquí: tienen hasta el 31 de diciembre para sacarme al último Libre de esas instituciones", indicó el burócrata en un evento con militantes nacionalistas.
Castro añadió que "para hacer eso no se necesita ser malcriado. Si solo es de acercarse y decirle 'ya trabajaste cuatro años, ¿verdad? Es el turno de nosotros, danos espacio, aquí están tus prestaciones'".
Recordó que al hacer ese proceso "no se le están violentando los derechos, se le están pagando sus prestaciones".
Finalmente acotó que "nosotros entramos el 27 de enero con 4,700 millones en pagos de demandas".
Luis Castro reafirmó que desde el 1 de enero del 2027 ya no debe estar ninguna personada censada de Libre en puestos públicos, por lo que pidió a los ministros y directores gestionar las salidas.
El gobierno de Nasry Asfura concluye el 27 de enero del 2030.