Advierten que empleados de Libre estarán en el gobierno hasta el 31 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Castro, ministro de la Presidencia, advirtió que los empleados de Libertad y Refundación (Libre) que siguen en el gobierno tienen hasta el 31 de diciembre para trabajar en la administración de Nasry Asfura.

El funcionario explicó que esos espacios deben ser ocupados por personas del Partido Nacional y es algo, a su criterio, normal.

Castro recordó que Libre, al entrar al poder en 2022, despidió a los empleados del Partido Nacional, por lo que ahora les toca a ellos estar en cada puesto de la administración pública.