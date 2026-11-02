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Advierten que empleados de Libre estarán en el gobierno hasta el 31 de diciembre

Luis Castro, ministro de la Presidencia, pidió a los ministros y directores sacar a todos los empleados de Libre que permanecen en la administración pública

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 09:21
Advierten que empleados de Libre estarán en el gobierno hasta el 31 de diciembre

El ministro de la Presidencia, Luis Castro, pidió sacar a todos los empleados de Libre que siguen en el gobierno.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Castro, ministro de la Presidencia, advirtió que los empleados de Libertad y Refundación (Libre) que siguen en el gobierno tienen hasta el 31 de diciembre para trabajar en la administración de Nasry Asfura.

El funcionario explicó que esos espacios deben ser ocupados por personas del Partido Nacional y es algo, a su criterio, normal.

Castro recordó que Libre, al entrar al poder en 2022, despidió a los empleados del Partido Nacional, por lo que ahora les toca a ellos estar en cada puesto de la administración pública.

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"A los ministros que están aquí: tienen hasta el 31 de diciembre para sacarme al último Libre de esas instituciones", indicó el burócrata en un evento con militantes nacionalistas.

Castro añadió que "para hacer eso no se necesita ser malcriado. Si solo es de acercarse y decirle 'ya trabajaste cuatro años, ¿verdad? Es el turno de nosotros, danos espacio, aquí están tus prestaciones'".

Recordó que al hacer ese proceso "no se le están violentando los derechos, se le están pagando sus prestaciones".

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Finalmente acotó que "nosotros entramos el 27 de enero con 4,700 millones en pagos de demandas".

Luis Castro reafirmó que desde el 1 de enero del 2027 ya no debe estar ninguna personada censada de Libre en puestos públicos, por lo que pidió a los ministros y directores gestionar las salidas.

El gobierno de Nasry Asfura concluye el 27 de enero del 2030.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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