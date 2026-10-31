Nasry Asfura viajará a España a Cumbre Iberoamericana; su país 12 en visitar desde que fue electo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará en la semana entrante a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre. Así lo dio a conocer la canciller Mireya Agüero, quien manifestó que el evento reunirá a los 22 países de Iberoamérica: 19 de América Latina, más España, Portugal y Andorra. “Nos reunimos para conversar sobre los retos que compartimos y las oportunidades que tenemos para atenderlos juntos”, mencionó la plenipotencia.

La diplomática añadió que "para un país como el nuestro, el multilateralismo es fundamental: nos permite trabajar con otros países, defender reglas comunes y hacer que nuestra voz se escuche”. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó qué temas se abordarán XXX Cumbre Iberoamericana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “En Madrid se abordarán asuntos que nos tocan de cerca: cómo prepararnos mejor ante las sequías y las inundaciones para proteger a nuestras comunidades; cómo facilitar el reconocimiento de los estudios de nuestros jóvenes para que puedan seguir formándose en otros países de la comunidad con menos obstáculos; cómo aprovechar la inteligencia artificial para mejorar los servicios a la población; y cómo avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular. Buscaremos también comercio e inversión que generen empleo en Honduras”, acotó. Agüero adelantó que Honduras será sede del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, el mayor foro empresarial iberoamericano e instancia oficial del sector privado en el marco de la Cumbre., evento que se desarrollará en el 2028.

“La elección de Honduras como sede de la próxima Cumbre es un respaldo importante al país y una oportunidad para asumir un papel más activo en esta comunidad. Ahora nos toca responder a esa confianza con trabajo y una buena preparación”, concluyó.

Viajes de Nasry Asfura