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Presidente Asfura llega a Italia para promover oportunidades comerciales de Honduras

Nasry Asfura llegó a Roma para fortalecer los vínculos diplomáticos con Italia, impulsar el comercio y promover nuevas inversiones para Honduras

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 14:04
Presidente Asfura llega a Italia para promover oportunidades comerciales de Honduras

El mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

 Foto: Cortesía Presidencia de Honduras

Roma, Italia.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó este martes 20 de octubre a Roma, Italia, para desarrollar una agenda oficial enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas, impulsar el comercio y promover nuevas inversiones para el país.

El mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Asfura viaja acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

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Durante su estadía en Roma, el gobernante hondureño sostendrá reuniones con autoridades italianas, representantes de organismos internacionales y miembros del sector empresarial.

Los encuentros estarán orientados a promover las oportunidades comerciales de Honduras y atraer inversiones que contribuyan al desarrollo económico nacional.

La agenda también incluye acercamientos con autoridades de la Santa Sede para fortalecer los vínculos diplomáticos y explorar posibilidades de cooperación.

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La visita forma parte de los esfuerzos de Honduras por ampliar sus relaciones internacionales, establecer alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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