Presidente Asfura llega a Italia para promover oportunidades comerciales de Honduras

Roma, Italia.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó este martes 20 de octubre a Roma, Italia, para desarrollar una agenda oficial enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas, impulsar el comercio y promover nuevas inversiones para el país.

El mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Asfura viaja acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.