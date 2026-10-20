Honduras ingresa a la Red Atenas de la UE para detectar documentos falsos

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras pasó a formar parte de la Red Atenas, una iniciativa impulsada por la Unión Europea (UE), a través de EUROFRONT, programa de gestión integral de fronteras. La Red Atenas busca la detección de pasaportes, visados y otros documentos falsos, utilizados por el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y el terrorismo. El Memorando de Entendimiento de adhesión fue firmado -por Honduras- por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Eduardo Cordero Montoya; así como por Alfredo Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración, y Daniel Funes, subdirector general de Migración y Extranjería de El Salvador. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, estuvo invitado como testigo de honor, junto con los representantes de la UE en Guatemala y El Salvador.

¿Cómo funcionará cada unidad nacional? Los especialistas en detección documental canalizarán las consultas de sus autoridades y responderán a las de los demás países de la Red. Cuando un agente hondureño detecte un documento sospechoso, podrá consultar con rapidez al país emisor, si este también es miembro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Red no crea ninguna base de datos común: cada consulta se hace de unidad nacional a unidad nacional, conforme a la legislación de cada país. El Punto Atenas de Honduras se instalará en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, una de las principales puertas de entrada y salida del país. Desde allí dará apoyo a las autoridades migratorias y de seguridad de todo el territorio. Los funcionarios que lo integrarán comenzaron esta semana su formación en la capital guatemalteca. Con esta adhesión, Honduras quedará conectada con Guatemala y El Salvador y con los demás países que integran la Red o están en proceso de incorporarse a ella: Argentina, Bolivia, Brasil (en fase piloto), Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y España. La cooperación funcionará así en todas las direcciones: entre Centroamérica y Europa, a través de España, y también entre Centroamérica y Sudamérica.