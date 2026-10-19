Seguridad, reformas y combate a terroristas: los temas abordados entre Gerzón Velásquez y empresarios

Tegucigalpa, Honduras.- El flagelo de la inseguridad y las estrategias para hacerle frente han estado sobre la mesa del gobierno. En medio de las iniciativas de reforma y otras medidas ya aprobadas, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, se reunió con Karim Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), y miembros de su junta directiva para discutir la estrategia de seguridad del país. “Hemos tenido una reunión de trabajo muy fructífera porque hemos compartido, desde nuestra parte, todo lo que es la estrategia de seguridad que el gobierno de la República está proponiendo para reducir los principales indicadores de violencia y criminalidad que tanto nos han afectado”, dijo el ministro.

A criterio de Velásquez, la reunión fue de grandes alcances. “Partimos comentándoles las circunstancias en que encontramos la Secretaría de Seguridad, los cambios que tuvimos que implementar y las decisiones que tuvimos que tomar para poder asumir desde el primer día”, explicó. Sostuvo que a los miembros de la Cámara de Comercio e Industria se les explicó en detalle la estrategia de seguridad que impulsa el Gobierno para combatir las estructuras criminales que han sembrado “tanta sangre y terror en la población”. “Parte de esta estrategia es establecer hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos medibles”, señaló el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, recordó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobó declarar organizaciones terroristas a la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el cartel del Diablo. Según indicó, estas medidas han permitido la detención y el procesamiento de 50 personas por este delito.