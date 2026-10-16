Llega a El Salvador comisión del Congreso para conocer el CECOT y analizar reformas de seguridad

San Salvador, El Salvador.- Con el propósito de replicar nuevas medidas contra las estructuras criminales, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto a una comisión de diputados, llegó a El Salvador para conocer su modelo de seguridad y evaluar medidas que puedan aplicarse en Honduras, Construcción de nuevas cárceles, manejo de privados de libertad vinculados con maras y pandillas y endurecimiento de medidas y condenas son algunos de las propuestas a implementar. Tras su llegada, Zambrano explicó que la comisión, integrada por diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa, sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, con quien comenzó a desarrollar un convenio de colaboración entre ambos poderes legislativos.

Como parte de la agenda, los diputados sostendrán reuniones con sus homólogos salvadoreños y visitarán el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), actividad que está prevista para después de la 1:00 pm, debido a otros compromisos de la agenda de seguridad. “Vamos a estar viendo cómo se implementa esa seguridad y el manejo de los privados de libertad declarados terroristas que integran estos grupos criminales de maras y pandillas”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Señaló que la visita al país salvadoreño servirá como referencia para las reformas penales que el Legislativo hondureño prevé aprobar en los próximos días.

Replicar "Plan Bukele"

Entre las medidas mencionó la ampliación de 24 a 48 horas del plazo entre la detención y el requerimiento fiscal, así como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en los casos contemplados para grupos criminales declarados terroristas. Asimismo, la prohibición de medidas desjudicializadoras, como la libertad condicional, la preliberación y el procedimiento abreviado, además de la incorporación de juicios expeditos para acelerar los procesos penales contra integrantes de estas organizaciones. “Juicios expeditos también que perfectamente se puede designar a los terroristas un proceso rápido para que tengan sentencias condenatorias no en dos años, sino en un promedio de tres a cuatro meses”, afirmó Zambrano al explicar los objetivos de la reforma. Sobre los tatuajes, Zambrabo aclaró que la medida que plantea el Congreso se refiere a los que solo están vinculados con maras y pandillas. “Es importante aclarar hoy, esto no tiene que ver nada con tatuajes alusivos a la familia, alusivos a paisajes, alusivos a la novia, a la esposa, a los hijos, artísticos que no tienen absolutamente nada que ver con esos tatuajes. Son tatuajes alusivos a maras y pandillas”, expresó.