¿Replicarán el CECOT en Honduras? Zambrano revela que buscan acercamiento con El Salvador

El Congreso Nacional busca un acercamiento con las autoridades de El Salvador para conocer sus modelos de seguridad, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y evaluar si algunas de sus medidas podrían funcionar en Honduras.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, se trasladó este miércoles al municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, donde se desarrolla el Congreso Móvil. Durante una rueda de prensa, los periodistas le consultaron sobre la posibilidad de visitar la prisión de máxima seguridad salvadoreña.
Al ser preguntado sobre los planes para visitar el CECOT, Zambrano respondió: “Estamos en pláticas con autoridades de la hermana república de El Salvador, estamos esperando que nos confirmen en qué momento podríamos hacer una visita”.
Zambrano aseguró que desde el Congreso Nacional se trabaja para endurecer los castigos contra las maras y pandillas. Según explicó, esto también implica conocer los modelos de seguridad aplicados en otros países para evaluar cuáles podrían implementarse en Honduras.
“Desde el Congreso estamos viendo todos los modelos, hemos estado en Chile, estuvimos en Colombia, hemos estado en Argentina, en Estados Unidos, estuvimos en España, hablando sobre cómo mejoramos legislación y acciones contra la delincuencia”, agregó Zambrano.
El titular del Legislativo recordó que,ya se inició una lucha frontal contra la criminalidad organizada, las maras, las pandillas y otros grupos criminales. Hace unas semanas se aporbó una ley que endurece las medidas dentro de los centros penales de organizaciones terroristas: La Pandilla 18, La MS 13 y el Cártel del Diablo.
“Desde el manejo de estos grupos terroristas en los centros penales, desde el tema de la declaración de terroristas, desde las capturas que se están llevando a cabo, desde la utilización de recursos que ya aprobamos esta semana y lo que se va a aprobar la próxima semana”, sostuvo Zambrano.
¿Cómo es el CECOT de El Salvador? El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es una prisión de máxima seguridad inaugurada en enero de 2023 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Está ubicada en Tecoluca, departamento de San Vicente, aproximadamente a 74 kilómetros al sureste de San Salvador.
El centro penitenciario fue diseñado para albergar hasta 40,000 reclusos y cuenta con instalaciones de alta seguridad, entre ellas torres de vigilancia, sistemas de escaneo corporal y mecanismos de control de acceso.
La infraestructura incluye muros de concreto, cercas electrificadas y sensores de movimiento, según las descripciones difundidas sobre el complejo penitenciario. En el CECOT se aplican condiciones de reclusión estrictas. Las celdas carecen de ventanas y cuentan con literas metálicas. El centro también mantiene un régimen de vigilancia y control permanente.