Comisión viajará a El Salvador, Colombia y Estados Unidos para conocer modelos de cárceles de máxima seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Una comisión del Congreso Nacional viajará este jueves a El Salvador para conocer el funcionamiento de las cárceles de máxima seguridad y evaluar qué medidas podrían implementarse en Honduras para fortalecer el control penitenciario y evitar que los privados de libertad mantengan comunicación con estructuras criminales desde el interior de los centros. El presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, informó que la delegación estará encabezada por el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, el titular de la Comisión de Defensa, Kilvett Bertrand y él como presidente de la Comisión de Seguridad. Paz explicó que el recorrido comenzará en el país vecino y posteriormente contempla visitas a Colombia y Estados Unidos. También se encuentra pendiente una posible visita a Costa Rica, donde recientemente se inauguró una cárcel de máxima seguridad.

“Vamos a ir a ver los modelos, cómo funciona la tecnología, la seguridad penitenciaria y todo lo que conlleva el sistema de seguridad al interior de la cárcel”, manifestó el diputado, al explicar que la intención es comparar experiencias y elaborar un análisis para determinar cuáles podrían adaptarse a Honduras. Entre los aspectos que interesan a los legisladores están los mecanismos para impedir llamadas telefónicas desde las cárceles, los controles para evitar el ingreso de objetos prohibidos y los protocolos de visita para las personas recluidas en módulos de máxima seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El objetivo, según Paz, es identificar prácticas que permitan mejorar el control de los centros penitenciarios hondureños y garantizar que las personas capturadas por su presunta vinculación con organizaciones criminales cumplan las penas que les impongan los tribunales, respetando los procedimientos legales.