Congreso prevé aprobar el lunes reformas penales contra pandillas y maras terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional espera recibir el próximo lunes la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las reformas penales orientadas a fortalecer la lucha contra las pandillas, la delincuencia y el crimen organizado, con el objetivo de avanzar en su aprobación, informó este miércoles el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma. El funcionario explicó que, tras una comunicación sostenida el viernes anterior con el presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, se espera que el pleno del Poder Judicial conozca la solicitud y remita su respuesta al Congreso durante la próxima semana. “Esperamos que el día lunes ya esté en nuestro poder en la Secretaría, darle el trámite correspondiente, turnarla a la comisión de dictamen y, si es posible, el mismo lunes aprobar esta reforma”, expresó Ledezma durante la jornada del Congreso Móvil en Danlí, El Paraíso.

El secretario legislativo sostuvo que las reformas buscan fortalecer las herramientas legales del Estado frente a las estructuras criminales y generar condiciones para mejorar la seguridad de la población hondureña. “Son de beneficio para el pueblo hondureño y un claro mensaje de combate a la delincuencia y la delincuencia organizada”, manifestó el diputado nacionalista por Choluteca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los puntos que se pretende revisar figura la posibilidad de impedir que las personas condenadas por pertenecer a grupos terroristas accedan a medidas sustitutivas de la prisión, con el propósito de que cumplan las penas impuestas por los tribunales. Otro de los aspectos en discusión se relaciona con los tatuajes alusivos a pandillas y grupos terroristas. Según Ledezma, la opinión solicitada a la Corte Suprema busca examinar las medidas propuestas específicamente para los tatuajes que identifican o hacen referencia a estas estructuras delictivas.