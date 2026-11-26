Tegucigalpa, Honduras.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de mpox, conocida como viruela del mono, y la expansión del virus en varios países de América. El organismo, mediante la alerta que emitió el pasado martes 24 de noviembre, instó a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia para detectar oportunamente posibles contagios y evitar su propagación. De acuerdo con el informe, hasta la semana epidemiológica 43 (del 25 al 31 de octubre) de 2026, un total de 13 países del continente notificaron 3,269 casos confirmados y cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad. Estados Unidos encabezó la lista con 1,457 contagios, seguido de Brasil, con 1,325; Chile, con 143; Canadá, con 108; y México, con 107. También se reportaron casos en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Paraguay y Perú.

El comportamiento de la enfermedad también se refleja en las cifras acumuladas desde 2022.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la OPS, desde enero del 2022 hasta el 20 de noviembre de 2026, América contabilizaba 76,084 casos confirmados y 202 fallecimientos en 31 países y territorios.

Pese al incremento de la enfermedad en el continente, Honduras no registra casos confirmados de mpox durante 2026, según la última alerta epidemiológica de la OPS.

El país no figura entre las 13 naciones que notificaron contagios en lo que va del año; sin embargo, la enfermedad ya ha tenido presencia en el territorio nacional.

Desde el primer caso que fue confirmado el 12 de agosto de 2022 en un hombre menor de 50 años, originario del Distrito Central hasta el 2025, las autoridades sanitarias registraron al menos 47 casos de viruela símica.

Recomendaciones

Ante el comportamiento de la enfermedad en América, la OPS recomendó a los países mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos y fortalecer la capacidad de diagnóstico mediante pruebas de laboratorio. También pidió realizar investigaciones para identificar posibles cadenas de transmisión y reforzar la vigilancia genómica.