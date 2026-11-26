Tegucigalpa, Honduras.- Un paquete de cinco iniciativas orientadas a endurecer el combate a la criminalidad, trasladar el control del registro balístico a las Fuerzas Armadas (FF AA) y sancionar con cárcel el uso indebido de sirenas en vehículos particulares fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional.

Las propuestas fueron introducidas por el diputado del Partido Liberal, Alex Berríos, quien planteó reformas sustanciales al Código Penal, la creación de la Ley de Arma Segura y beneficios operativos para los agentes de la escala básica de la Policía Nacional.

Uno de los ejes centrales del paquete busca retirar el registro balístico y la emisión de permisos de portación de armas de fuego a la Secretaría de Seguridad para transferirlos bajo la administración directa de la institución castrense.

"Estoy proponiendo que el registro balístico y la emisión de licencias de armas pasen de la Secretaría de Seguridad a control y administración de las Fuerzas Armadas", manifestó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.