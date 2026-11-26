Tegucigalpa, Honduras.- La recuperación de la infraestructura educativa en Honduras requiere una inversión aproximada de 35,000 millones de lempiras, debido a que cerca de 14,000 centros educativos presentan daños y necesitan diferentes intervenciones para mejorar sus condiciones. José Darío Cruz, ministro de Educación, explicó que las necesidades de los establecimientos incluyen reparaciones de techos y pisos, construcción de aulas e instalación de servicios básicos para garantizar espacios adecuados a los estudiantes. Ante esta situación, la Secretaría de Educación presentó ante el Congreso Nacional un plan de inversión proyectado a cuatro años, con el objetivo de distribuir los recursos necesarios y establecer compromisos presupuestarios para atender las escuelas que requieren mejoras.

Según detalló el funcionario, la propuesta contempla programar los recursos en los presupuestos de 2027, 2028 y 2029, y garantizar que la reparación y mantenimiento de las escuelas se conviertan en un compromiso de país. Cruz señaló que la magnitud de las necesidades supera la capacidad de respuesta de una sola institución, por lo que será necesario coordinar esfuerzos entre el Gobierno, las alcaldías, organismos cooperantes y otros sectores que puedan contribuir con el mejoramiento de la infraestructura escolar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, indicó que no todos los recursos deberán provenir del presupuesto nacional, ya que existe la posibilidad de gestionar apoyo mediante la cooperación internacional para financiar diferentes proyectos de construcción, reparación y electrificación. Entre los departamentos que requieren atención mencionó a Colón, donde más de 30 centros educativos necesitan una intervención inmediata, además de Lempira, donde existen escuelas que nunca han recibido apoyo en este aspecto.

Rendimiento académico

Por otra parte, el titular de Educación se refirió a las proyecciones de reprobación escolar y explicó que todavía no existen cifras definitivas, debido a que el año lectivo continúa en proceso de cierre. Sin embargo, las estimaciones preliminares apuntan a que alrededor del 2% de la población estudiantil podría reprobar, lo que representaría aproximadamente 50,000 niños y jóvenes, aunque la cifra sería inferior a la registrada durante el año anterior. El funcionario también manifestó su preocupación por los estudiantes que logran aprobar con calificaciones mínimas, una situación que refleja dificultades en el desarrollo de sus competencias y la necesidad de fortalecer los procesos de aprendizaje. Como respuesta, la Secretaría de Educación plantea implementar un programa de reforzamiento simultáneo, mediante el cual los alumnos puedan avanzar al siguiente grado escolar y recuperar los contenidos en los que presentan mayores dificultades con jornadas adicionales los sábados.