Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves llega con una energía de contrastes: hay momentos para frenar, escuchar a tu cuerpo y poner orden en lo que te preocupa, y otros para abrirte a lo nuevo con curiosidad.

Algunos signos sentirán la presión del trabajo o de las relaciones, mientras que otros encontrarán motivos para el optimismo.

Antes de seguir, busca tu signo y léelo con calma: puede que encuentres justo el consejo que necesitas. Y no te quedes ahí, porque echar un vistazo a lo que dice el horóscopo para tu pareja, tu familia, tus amigos o tus compañeros de trabajo te ayudará a entenderlos mejor y a compartir el día con más empatía.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Las últimas novedades en el terreno sentimental pueden arrastrar a los Aries directamente al conflicto, porque los intereses profesionales se cruzarán en su camino y tendrán que tomar decisiones drásticas. Su entorno les ofrecerá diversos puntos de vista.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Es posible que en estos días recibas un golpe de desengaño por parte de gente cercana a la que habías idealizado y que acabará mostrándote su verdadera cara ante las dificultades que lleguen de improviso.

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GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- Hoy tu ánimo no estará para grandes reuniones, donde el ruido y la algarabía no te permitan expresarte con tranquilidad y naturalidad. Huirás de lo grosero y lo zafio, y te gustará compartir tu tiempo con personas interesantes.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Tenderás a esclarecer asuntos de tu pasado que no habías resuelto debidamente. Esto puede llevar a los demás a pensar que te comportas de forma excesivamente individualista o que tu actitud es diferente o impredecible.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- No te cierres ante lo desconocido y tendrás la posibilidad de ampliar tus conocimientos, e incluso de viajar y conocer a personas nuevas que te harán cambiar tus planteamientos ante muchas cuestiones de la vida.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- El estrés en el trabajo, sin duda, te está pasando factura y tendrás que ponerte manos a la obra para recuperar la forma. Tu estado mental y físico merecen una buena puesta a punto, y solo un buen descanso te proporcionará el bienestar que tanto necesitas.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Los astros te tienen reservadas para hoy algunas molestias de estómago, posiblemente por las comidas fuera de casa que has acumulado últimamente. Tendrás que cambiar a una dieta sana y equilibrada este fin de semana.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Puedes verte envuelto en situaciones algo desagradables relacionadas con un compañero de trabajo. Se trata de habladurías que nada tienen que ver contigo. Ante todo, no pierdas la confianza de tus amigos, que tanto valoras.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Sentirás la prioridad de atender las necesidades de un amigo o de alguien de tu entorno familiar. Aunque nunca habías mostrado tus sentimientos hacia esta persona, vivirás momentos muy intensos y disfrutarás de una parte de ti que hasta ahora desconocías.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Si no encuentras una razón para continuar en ese puesto de trabajo que tanto tiempo te quita, es mejor que consideres buscar otra actividad. El dinero no lo es todo, y tu familia te reclama más tiempo y atención.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- No vas a tener demasiada suerte en general hoy, y es mejor que hagas lo menos posible por cambiarlo. Un día relajado, con el mayor tiempo posible en casa y sin compañía, parece lo más adecuado para evitar consecuencias negativas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Tus relaciones laborales entran en una buena fase, una vez superados los problemas de hace tiempo. Tu autoestima está en su justa medida y a tu alrededor se transmiten la alegría y el optimismo. Ten cautela con las personas que se incorporan a tu entorno.