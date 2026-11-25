París, Francia.- El Real Madrid vuelve a demostrar su peso en Europa. El conjunto merengue se apoderó del primer lugar de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League después de conseguir una contundente victoria de 5-1 frente al PSV Eindhoven, resultado que le permitió dar un golpe de autoridad en la competición.
Los blancos aprovecharon su triunfo para escalar hasta la cima de la clasificación y colocarse por encima de sus principales perseguidores. El equipo madridista vuelve a ilusionar a sus aficionados y confirma que quiere ser protagonista en esta edición del torneo más importante de clubes del fútbol europeo.
La clasificación tiene al Real Madrid en lo más alto con 15 puntos, producto de cinco victorias en cinco presentaciones. Además, los dirigidos por el conjunto blanco acumulan 18 goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de +10.
Por detrás aparece el París Saint-Germain, que suma 13 unidades luego de no poder en casa ante la Roma de Italia y así perder el liderato. Mientras que Como, Barcelona, Liverpool y Real Betis también alcanzan los 12 puntos.
El Barcelona se mantiene en la pelea después de su victoria por 4-1 ante el Sabah, mientras que Arsenal, Manchester City y Sporting Lisboa completan los primeros puestos de la clasificación.
Tabla de posiciones
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