París, Francia.- El Real Madrid vuelve a demostrar su peso en Europa. El conjunto merengue se apoderó del primer lugar de la tabla de posiciones de la UEFA Champions League después de conseguir una contundente victoria de 5-1 frente al PSV Eindhoven, resultado que le permitió dar un golpe de autoridad en la competición.

Los blancos aprovecharon su triunfo para escalar hasta la cima de la clasificación y colocarse por encima de sus principales perseguidores. El equipo madridista vuelve a ilusionar a sus aficionados y confirma que quiere ser protagonista en esta edición del torneo más importante de clubes del fútbol europeo.