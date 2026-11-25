No es la primera vez que las autoridades ejecutan fuertes operativos para capturar a Esteban Ferrera, alias "El Diablo". Este miércoles se cumple una semana de las cuatro masacres que dejaron 12 personas muertas en Yoro. ¿Cómo ha logrado evadir a las autoridades? Aquí te contamos lo que se sabe.
El mismo ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, ha estado al frente de los operativos. Pese a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajan de manera conjunta en los operativos, Ferrera continúa prófugo de la justicia, a siete días de las múltiples muertes que se le atribuyen.
Según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, es probable que no haya salido de la zona. Sin embargo, no estaría solo: contaría con un grupo de hombres altamente preparados que se encargarían de protegerlo.
Fuentes de este rotativo revelaron que Ferrera se esconde entre las montañas y evita dormir dos noches consecutivas en el mismo lugar. Incluso, se desplazaría en motocicletas por caminos de tierra para dificultar su localización.
La seguridad de Ferrera estaría en manos de hombres con formación militar. Según una de las fuentes, el cabecilla criminal tampoco permanece durante mucho tiempo en un mismo refugio.
El supuesto jefe criminal se rotaría entre dos y cinco refugios ubicados en zonas rurales y montañosas del departamento, alejados de las carreteras principales y de difícil acceso para los vehículos.
Se presume que Ferrera y los integrantes de su grupo únicamente bajan a los poblados cuando necesitan abastecerse de provisiones o realizar alguna diligencia indispensable.
"Son sectores que él ('El Diablo') conoce bien. Además, cambiar de lugar con frecuencia le permite reducir el riesgo de ser ubicado y vuelve casi imposible anticipar dónde va a pasar la noche", relató la fuente.
Armas que hallaron en uno de los refugios donde fueron abatidos tres presuntos miembros del Cártel del Diablo. Según las versiones recabadas, el cabecilla del grupo criminal también se movilizaría en motocicletas por caminos de tierra que conectan distintas comunidades, donde los vehículos militares difícilmente pueden transitar.
En la foto figuran los cuerpos de las tres hombres abatidos en Yoro. Ferrera estaría custodiado por entre seis y diez hombres. Casi siempre, algunos de ellos se adelantarían para inspeccionar el camino, mientras otros se encargarían de cerrar la marcha y vigilar que nadie los siga.
Supuestamente, los hombres que custodian a Ferrera serían exmilitares que, además de protegerlo, administrarían los lugares donde se refugia.
Las fuentes presumen que estos hombres conocen cómo las fuerzas de seguridad planifican y ejecutan sus operativos, una ventaja que les permitiría anticipar sus movimientos y evadir los cercos policiales y militares. Además, los informantes señalan que el grupo contaría con información sobre los desplazamientos de las autoridades en la zona.