Tegucigalpa, Honduras.- Hay silencios que pesan más que un grito. Usted los conoce. Es ese rato en que alguien guarda lo que siente, el otro lo intuye y ninguno se atreve a ser el primero en hablar. En ese instante, casi siempre, aparece una pregunta que nos persigue desde hace generaciones. ¿Qué carajos necesita realmente de mí la persona que quiero, y por qué me cuesta tanto adivinarlo?Hace tres décadas, un consejero estadounidense llamado John Gray se propuso responderla.
En su libro “Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus”, sostuvo que las mujeres necesitan recibir cuidado, comprensión, respeto, devoción, validación y seguridad, mientras que los hombres necesitan confianza, aceptación, aprecio, admiración, aprobación y aliento.
¿Qué piensa usted? Su tesis era que estas necesidades primarias deben satisfacerse antes de que una persona pueda valorar plenamente las demás formas de amor. Un hombre que se siente poco confiado o no admirado, por ejemplo, difícilmente se sentirá motivado a prodigar ternura. Paradójico o no, enunciados como ese se desprenden de dicho libro.
El éxito fue descomunal. El libro ha vendido más de 15 millones de ejemplares y CNN lo llegó a calificar como la obra de no ficción mejor posicionada de los años noventa. Su autor, sin embargo, no provenía de la academia tradicional, pues obtuvo títulos en meditación y cursó Psicología por correspondencia antes de escribirlo.
Una lectora que lo releyó años después lo resumió con franqueza al decir, parafraseando, que es psicología popular y no un texto científico.¿Por qué, entonces, nos convence tanto? Quizá porque toca una herida muy nuestra. En muchas familias latinas crecimos escuchando que el hombre no llora y que la mujer aguanta, y esas frases dejaron huellas tenaces en la manera de amar. Una teoría que promete explicar el desencuentro y ofrece una salida sencilla tiene, de entrada, un atractivo perenne tácito.
Es natural que queramos creerla y nuestra crianza solo hace que este cliché se perpetúe cíclicamente.¿Puede la investigación científica poner las cosas en su sitio? La respuesta bajo la lupa y el rigor científico termina siendo matizada. La psicóloga Janet Shibley Hyde reunió décadas de estudios y concluyó que hombres y mujeres son más parecidos que diferentes en la mayoría de las variables psicológicas, aunque no en todas.
Halló que solo la conducta motriz (capacidades fisiológicas), ciertos aspectos de la sexualidad y la agresión física mostraron brechas marcadas. Ante esta disparidad de opiniones subjetivas y objetivas, ¿dónde yace la realidad?Amar no se siente distinto, pero a menudo se expresa de otra manera.
Ellas suelen buscar la palabra, la escucha y el cuidado, mientras que ellos tienden a hablar con hechos, proveyendo, resolviendo y protegiendo, y a callar cuando algo les pesa. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Rochester concluyeron que hombres y mujeres no viven sus relaciones de maneras cualitativamente distintas.
Lo que cambia es el idioma que cada uno aprendió para decir lo que lleva dentro. ¿Y si ellos no amaran menos, sino en voz más baja? ¿Y si lo que ellas necesitan es simplemente ser más escuchadas?Visto lo anterior, ¿se debe arrojar por la borda todo lo que Gray escribió? Por supuesto que no. Relea con calma esas palabras. Confianza, respeto, aprecio, seguridad, admiración... ¿Conoce usted a alguien que las rechace?
El Instituto Gottman, referente mundial en el estudio de las parejas, considera la ternura y la admiración mutuas “el antídoto contra el desprecio”, uno de los hábitos que distinguen a las parejas que perduran de las que se deshacen. Esa investigación no distingue entre hombres y mujeres.Por eso, le propongo algo sencillo para esta misma semana.
Elija una de esas palabras (confianza, aprecio, admiración, la que sienta más cercana) y regálesela a alguien que usted ama, en una frase que solo pueda ser sobre esa persona de forma peculiar. Dígale con exactitud qué admira de ella, o por qué confía en ella sin reservas. Luego observe lo que ocurre en su mirada. Tal vez descubra que el hambre más antigua de toda relación íntima, la de ser visto y valorado, nunca se escribió en dos idiomas distintos.