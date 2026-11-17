Tegucigalpa, Honduras.- Hay silencios que pesan más que un grito. Usted los conoce. Es ese rato en que alguien guarda lo que siente, el otro lo intuye y ninguno se atreve a ser el primero en hablar. En ese instante, casi siempre, aparece una pregunta que nos persigue desde hace generaciones. ¿Qué carajos necesita realmente de mí la persona que quiero, y por qué me cuesta tanto adivinarlo?Hace tres décadas, un consejero estadounidense llamado John Gray se propuso responderla. En su libro “Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus”, sostuvo que las mujeres necesitan recibir cuidado, comprensión, respeto, devoción, validación y seguridad, mientras que los hombres necesitan confianza, aceptación, aprecio, admiración, aprobación y aliento.

¿Qué piensa usted? Su tesis era que estas necesidades primarias deben satisfacerse antes de que una persona pueda valorar plenamente las demás formas de amor. Un hombre que se siente poco confiado o no admirado, por ejemplo, difícilmente se sentirá motivado a prodigar ternura. Paradójico o no, enunciados como ese se desprenden de dicho libro. El éxito fue descomunal. El libro ha vendido más de 15 millones de ejemplares y CNN lo llegó a calificar como la obra de no ficción mejor posicionada de los años noventa. Su autor, sin embargo, no provenía de la academia tradicional, pues obtuvo títulos en meditación y cursó Psicología por correspondencia antes de escribirlo. Una lectora que lo releyó años después lo resumió con franqueza al decir, parafraseando, que es psicología popular y no un texto científico.¿Por qué, entonces, nos convence tanto? Quizá porque toca una herida muy nuestra. En muchas familias latinas crecimos escuchando que el hombre no llora y que la mujer aguanta, y esas frases dejaron huellas tenaces en la manera de amar. Una teoría que promete explicar el desencuentro y ofrece una salida sencilla tiene, de entrada, un atractivo perenne tácito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse