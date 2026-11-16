“Hubo amigos que se fueron. Personas en las que confié que me dieron la espalda cuando más las necesitaba. Pero cuando todos se alejaron, Jesús permaneció. Cuando otros me abandonaron, él me sostuvo. Cuando otros dudaron de mí, él siguió conmigo. Cuando me sentí solo, descubrí que nunca estuve solo”, expresó el exjugador durante su intervención.