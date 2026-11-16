Es una de las leyendas de Olimpia y la Selección Nacional de Honduras. Sorprende con su actualidad y a esto se dedica.
Prudencio Norales Martínez, mejor conocido como ‘Tecate’ Norales, es uno de los exfutbolistas más recordados en la historia del fútbol hondureño.
Nació el 20 de abril de 1956 en Tulián, una comunidad de Puerto Cortés, Cortés.
Desde pequeño mostró su pasión por el fútbol y soñaba con defender los colores del Olimpia.
Su talento llamó la atención de los dirigentes merengues y en 1976 llegó a Tegucigalpa para incorporarse al equipo capitalino.
Con el Olimpia jugó durante 13 años, entre 1976 y 1989, convirtiéndose en uno de los delanteros más queridos por la afición.
Durante su paso por los blancos conquistó cinco campeonatos consecutivos y dejó una importante huella goleadora.
En 1979 también consiguió el reconocimiento como máximo goleador de la Liga Nacional, con 15 anotaciones.
Posteriormente defendió los colores del Súper Estrella de Danlí, Curacao y Atlético Indio, equipo con el que puso fin a su carrera en 1991.
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue representar a Honduras en el Mundial de España 1982.
En aquella histórica Copa del Mundo participó en dos encuentros, ante España e Irlanda del Norte.
Además, fue protagonista de una de las jugadas más recordadas de aquella participación mundialista al asistir a Héctor ‘Pecho de Águila’ Zelaya para el gol hondureño ante España.
Sin embargo, después de colgar los botines, Norales decidió tomar un camino diferente al que muchos imaginaban.
En 2005 comenzó una nueva etapa de su vida al incorporarse a la Cruz Roja Hondureña, donde trabaja como motorista de ambulancias.
Desde entonces, su labor ha estado relacionada con el servicio a la población y el apoyo a las personas que necesitan atención de emergencia.
El histórico delantero del Olimpia cambió los estadios y los goles por las ambulancias, dedicando buena parte de su vida a una labor que también lo llena de orgullo.